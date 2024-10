Rosa Bela prega partida a Carlos Areia e a reação dá que falar: «Isto está tudo maluco»

Rosa Bela partilhou um vídeo com Carlos Areia, na sua conta de Instagram, esta quarta-feira (23 de outubro de 2024), onde aparece a pregar uma partida que está viral na internet.

A atriz diz ao companheiro que foi às bombas de combustível e que lhe cobraram 37 euros para pôr ar premium nos pneus. A reação do artista é hilariante:

«Há, e tal, ar nos pneus… Não podia ficar de fora, tinha que experimentar! Ele ficou mesmo chateado! Pelo meio da conversa quase que me apanhava, eu dei a volta!», confessou Rosa Bela na descrição.

De recordar que Rosa Bela e Carlos Areia namoram há 15 anos e estão noivos desde 2019.

Apesar do início da relação ter sido um pouco difícil, devido à aceitação, o amor do casal veio sempre a crescer mais e mais. Com 48 anos de diferença, Carlos Areia e Rosa Bela estão cada vez mais apaixonados e preparam-se para dar o nó.