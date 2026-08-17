Vem aí em «Terra Forte»: Armando deixa decisão surpreendente no testamento e provoca guerra

Em «Terra Forte», o grande choque do testamento surge quando Armando (Ricardo Carriço) pede que Lu fique sob a guarda de Vivi (Sofia Nicholson), deixando apenas uma compensação financeira a Laura.

O testamento revela que Vivi (Sofia Nicholson) receberá uma parte da herança igual à dos restantes herdeiros, deixando Laura indignada.

Vivi (Sofia Nicholson) e Laura rejeitam a vontade de Armando (Ricardo Carriço), gerando uma enorme discussão que termina com Laura a abandonar a sala.

Recorde o momento em que Rosinha confronta António: «Que raio de pessoa és tu?»: