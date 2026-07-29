Exclusivo em «Terra Forte»: Herdeiros misteriosos complicam distribuição de herança de Armando

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein), Vivi (Sofia Nicholson), Eva (Josefine Winkler), Babi (Melissa Matos) e Jennifer (Bárbara Meirelles) já estão com Iago para a leitura do testamento de Armando (José Wallenstein). Laura chega vestida de viúva negra, lançando olhares desafiadores a todos. Laura diz a Iago não saber o que aquelas pessoas estão todas ali a fazer. Babi ataca-a, dizendo-lhe que ela montou um golpe a Armando. Laura diz a Vivi que Armando lhe contou o quanto a amava; Vivi olha-a chocada.
Todos estão céticos quanto à alegação de Laura de que mantinha uma relação próxima com Armando, com Vivi a vincar não acreditar que ele falasse com ela sobre si. Ficam surpresos por Laura mostrar no seu telefone as muitas conversas que mantinha com ele. Babi verifica no telefone de Laura que ela e Armando falavam regularmente; Laura sorri triunfal. Iago, confirmando a Jennifer não haver engano na sua presença, começa a leitura do testamento de Armando. Vivi continua a olhar fula para Laura.
Armando deixa no testamento que pretende que Vivi receba uma parte igual no seu património à dos seus restantes herdeiros; Vivi esboça ar surpreso e emocionado. Laura protesta, irritada, por Armando estar a “espoliar” Lu por considerar que ela é que é sua filha. Todos ignoram e Iago prossegue com a leitura, que passa agora para Armando e os filhos de Vivi. Jennifer chora, emocionada, por Armando ter-lhe deixado dinheiro para a entrada de uma casa, tendo feito o mesmo com os filhos de Vivi. Álvaro está surpreso por Armando lhe ter deixado a sua coleção de vinhos, mas Iago diz-lhe que eles valem muito dinheiro.
Laura está cada vez mais irritada por, até então, Lu não ter sido mencionada. Iago diz ter chegado esse momento, começando a narrar o texto escrito por Armando para a filha. Todos esboçam ar expectante. Iago lê na missiva que Armando pretende que Laura entregue Luciana à guarda de Vivi, achando que será com ela que a filha será educada com bons valores, e que dará algum dinheiro a Laura para ela viver satisfatoriamente se aceitar aquele acordo. Laura fica em choque.
Vivi protesta com o pedido de Armando de Luciana ficar a seu cargo, com Laura também a dizer que nunca vai aceitar ficar sem a filha. Todos atacam Laura, dizendo-lhe que sempre viu Armando como alguém de quem podia tirar proveito. Laura sai disparada, deixando todos em ambiente muito tenso.