“Estou absolutamente encantada”: o aspirador que não sai do top de vendas está a menos de 80 euros

  • Ontem às 12:22
A escova rotativa em forma de V e a tecnologia de luz verde revelam até o pó mais escondido. A autonomia é outro dos pontos fortes

Este artigo pode conter links afiliados*

“Estou absolutamente encantada”: é assim que uma cliente descreve o VACTechPro V15, um aspirador sem fios que é leve, potente e versátil. Este é apenas um dos muitos elogios ao aparelho que já ficou conhecido por ser um ‘dupe’ do famoso Dyson. E agora está a menos de 80 euros.

Com um design compacto, este aspirador é óptimo para as limpezas diárias: move-se com facilidade do chão ao teto e chega aos cantos mais difíceis, sem o esforço que muitos aspiradores de topo exigem por serem mais pesados.

A escova rotativa em forma de V e a tecnologia de luz verde revelam até o pó mais escondido, elevando a experiência a um nível surpreendente para a sua gama de preço.

A autonomia é outro dos pontos fortes: até 35 minutos em modo ECO — ou 18 minutos em potência máxima —, graças à bateria removível que pode ser carregada diretamente ou separadamente. Um detalhe prático para quem não quer ficar preso a tomadas ou esperar horas até poder voltar a aspirar. Além disso, o sistema de filtragem de alta eficiência remove até 99,97% das partículas microscópicas, garantindo não só um chão limpo, mas também um ar mais puro para toda a família.

Mas o que torna este modelo realmente especial é a sua versatilidade 6 em 1: em poucos segundos, transforma-se de aspirador alto num aspirador de mão, ideal para sofás, carros, estofos ou estantes. O tubo telescópico ajustável ajuda a alcançar tetos e ventiladores, enquanto os acessórios adicionais tornam cada canto da casa mais fácil de cuidar.

COMPRE AQUI

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

