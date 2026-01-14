Menos de 50 euros! Este aspirador de mão limpa gavetas, sofás e até o carro

Menos de 50 euros! Este aspirador de mão limpa gavetas, sofás e até o carro - TVI

Por mais que se limpe, há sempre aqueles cantinhos que acumulam pó e migalhas

Há coisas que, por mais que se limpe a casa, teimam em aparecer. Aquelas migalhas no fundo da gaveta dos talheres, o pó que se acumula nos cantos da casa de banho, os cabelos que ficam presos nas almofadas do sofá. São pequenos detalhes, mas são precisamente esses que fazem a diferença entre uma casa apresentável e uma casa verdadeiramente impecável. O problema é que o aspirador grande nem sempre é prático para estas situações. É pesado, dá trabalho a tirar e, muitas vezes, acabamos por adiar a limpeza destes cantos.

O EBOSSOM V9 Ultra é um aspirador de mão sem fios que pesa apenas 544 gramas e resolve exatamente este tipo de situação. Cabe numa gaveta, pode ficar guardado num armário ou até no porta-luvas do carro, e está sempre à mão quando é preciso. Com uma classificação de 4,1 estrelas, quem já o utiliza destaca sobretudo a força de sucção, que remove cabelos e restos de comida em segundos, e a autonomia de até 30 minutos, tempo mais do que suficiente para garantir que cada prateleira, cada gaveta ou cada assento do carro fica como deve ser.

O que também surpreende é a versatilidade. Além de aspirar, funciona como bomba de ar para insufláveis, algo útil para quem tem piscina ou colchões de praia, e ainda como bomba de vácuo para comprimir sacos de roupa. Esta última função é especialmente prática para quem gosta de ter o roupeiro organizado e ganha espaço nos armários ao comprimir edredões, casacos de inverno ou roupa fora de época. 

A manutenção deste aspirador também não podia ser mais simples. O filtro é lavável, o depósito de sujidade esvazia-se com o toque de um botão e não há sacos para substituir. Está atualmente disponível por 49 euros, um investimento que se justifica pela praticidade de ter sempre uma forma rápida de resolver aqueles pequenos incómodos que, se não forem tratados, acabam por acumular. Para quem não abdica de ter a casa apresentável em todos os detalhes, este aspirador de mão apresenta-se como uma ajuda genuína no dia a dia.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

