Pusemos à prova o aspirador de piscina que anda a esgotar na Amazon (menos de 60€)

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Manter a água da piscina limpa costuma exigir uma de duas coisas: horas a arrastar mangueiras pesadas ligadas ao sistema de filtragem, ou um investimento avultado num robot autónomo que pode ultrapassar as centenas de euros. Entre estes dois extremos, há uma alternativa que tem chamado a atenção dos consumidores na Amazon: o aspirador portátil da Intex, com mais de 200 compras registadas apenas no último mês. Fomos perceber se um equipamento tão acessível consegue mesmo substituir soluções muito mais caras.

A resposta foi mais positiva do que esperávamos, sobretudo para quem tem piscinas insufláveis, desmontáveis ou pequenos jacuzzis.

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Sem fios, sem complicações

A grande diferença sente-se logo nos primeiros minutos de utilização. Por funcionar a bateria, não há cabos a limitar o alcance nem necessidade de ligar o aparelho ao sistema de filtragem da piscina. A autonomia ronda os 50 minutos de funcionamento contínuo, o suficiente para limpar com calma uma piscina familiar de tamanho médio.

Recolhe até a areia mais fina

A dúvida maior era sobre a potência de sucção, tendo em conta o preço. Mas o aparelho surpreendeu ao recolher com facilidade pequenos detritos e, principalmente, a areia fina que costuma acumular-se no fundo durante o verão. Isto deve-se aos dois cartuchos de filtragem incluídos: um para detritos maiores e um microfiltro que retém as partículas mais pequenas, impedindo que voltem para a água.

Foi precisamente essa combinação de silêncio e eficácia que ficou marcada entre quem já o testou em casa: "É silencioso e aspira bem o que está no fundo da piscina, tal como se pode ver no vídeo. Uma boa escolha para quem tem piscinas e não quer ou não pode gastar muito dinheiro em aspiradores caros."

Três pormenores a favor

O funcionamento silencioso permite limpar a piscina a qualquer hora do dia sem incomodar vizinhos ou a família. O motor conta ainda com um sensor que só ativa a sucção quando o aparelho está totalmente submerso, evitando sobreaquecimentos e prolongando a vida útil do equipamento. Por fim, o mastro telescópico em alumínio é suficientemente leve para chegar ao centro da piscina sem esforço nas costas.

Para quem serve este aspirador

Quem tem uma piscina enterrada de grandes dimensões continuará provavelmente a precisar de um sistema mais robusto. Mas para piscinas de superfície, tubulares ou spas, este modelo da Intex cumpre bem a função. É simples de montar, lava-se em segundos debaixo da torneira e mostra que não é preciso gastar muito para ter água limpa durante o verão.

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