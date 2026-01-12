Manchas no sofá? Este aparelho pulveriza, escova e aspira tudo de uma vez (menos de 80 euros)

Este artigo pode conter links afiliados*

  • TVI Novelas
  • Há 41 min
Manchas no sofá? Este aparelho pulveriza, escova e aspira tudo de uma vez (menos de 80 euros) - TVI

Manchas teimosas desaparecem em minutos e o resultado fica à vista no depósito de água suja.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Há coisas na casa que merecem mais do que um pano húmido ou um aspirador comum. O sofá onde nos sentamos todos os dias, a carpete da sala que acumula pó e manchas invisíveis, os bancos do carro que transportam miúdos, compras e a vida toda. São superfícies que usamos constantemente e que, com o tempo, mostram sinais de desgaste que uma limpeza ligeira não consegue disfarçar. Chamar alguém para limpar profundamente é caro, demora a marcar e, passados uns meses, voltamos ao mesmo. Para quem gosta de ter a casa apresentável sem complicações, faz todo o sentido ter em casa um equipamento que resolva o problema sempre que for preciso.

O Cecotec Conga PopStar 3000 Carpet&Spot Clean Max foi desenhado exatamente para isto: limpar estofos e tecidos com resultados profissionais, mas sem precisar de chamar ninguém. Está disponível na Amazon por 71,06 euros e tem classificação média de 4,1 estrelas em mais de quatro mil avaliações.

Este aparelho junta três ações numa só passagem: pulveriza água, esfrega a superfície e aspira tudo ao mesmo tempo. Com 450 W de potência e uma sucção pensada para tecidos, consegue remover sujidade entranhada de sofás, colchões, carpetes e interiores de automóveis sem esforço físico excessivo. O que torna tudo ainda mais prático é o sistema de dois depósitos independentes. Um leva a água limpa, o outro recolhe a água suja. Assim, não há risco de espalhar a sujidade novamente pela superfície. O depósito de água limpa leva 1 litro, e o de água suja permite ver imediatamente o quanto foi removido. É compacto, leve e o cabo tem 6,5 metros de alcance, o que facilita a utilização em qualquer divisão e a arrumação depois.

Quem já comprou deixa opiniões bastante claras sobre os resultados. "Passei nos bancos do carro e em carpetes, funciona muito bem, a água que sai é impressionante", diz uma compradora. Outra utilizadora refere que "a tripla função poupa muito tempo, não é preciso andar a esfregar à mão, faz tudo de uma vez". Há também quem valorize o investimento face ao desempenho: "Remove manchas difíceis logo à primeira passagem, especialmente no sofá e nas zonas mais usadas". Em casas mais pequenas, é descrito como uma ajuda constante. "É leve e fácil de usar, mesmo quem não tem força consegue", comenta outra pessoa. No geral, as avaliações confirmam que os resultados aparecem rapidamente e que o aparelho é simples de manusear, sobretudo em limpezas localizadas.

Adquira o aparelho aqui

amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

O piaçaba mais higiénico da Amazon está a substituir os modelos tradicionais

De 40 para 21 euros: este aquecedor pequeno tem 4 estrelas e mais de mil avaliações

"Humidade, mofo e cheiro a fechado já eram: este desumidificador está 51€"

Atenda chamadas no pulso! Este smartwatch com milhares de avaliações está a 45 euros

Este aspirador caiu para menos de 100 euros e os compradores comparam-no ao Dyson

Mais Vistos

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”? Não vai acreditar na sua profissão

Ontem
1

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”?

qui, 8 jan
2

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra abre o coração a Sammy sobre o que sente por Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
3

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Terra Forte
22 dez 2025
4

Vem aí em «A Protegida»: Hector e antiga aliada unem-se com uma missão

A Protegida
Ontem
5

Vem aí em «A Protegida»: Hector tem provas que inciminam Mónica

A Protegida
8 mai 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Amor à Prova
sex, 9 jan

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Terra Forte
sex, 9 jan

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

sex, 9 jan

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

sex, 9 jan

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

sex, 9 jan

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

A Protegida
sex, 2 jan
FORA DO ECRÃ

Aos 73 anos, Helena Isabel revela hábito essencial para o seu bem-estar

Hoje

Filho de Rita Pereira filma os pais, mas o que está a chamar a atenção é um detalhe: «Quem é que se acusa?»

Hoje

Filho de José Raposo é vítima de assalto. Ator lança apelo angustiante

Hoje

«Verbalizei que era um homem gay»: Atores reagem a desabafo de famoso apresentador

Hoje

«Sorrisos que dizem tudo»: Este é o segredo dos domingos felizes do filho e do companheiro de Maria Botelho Moniz

Hoje

Ana Guiomar faz revelação sobre «Amor à Prova» e deixa todos em alerta

Amor à Prova
Ontem
Mais Fora do Ecrã