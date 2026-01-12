Manchas no sofá? Este aparelho pulveriza, escova e aspira tudo de uma vez (menos de 80 euros)

Este artigo pode conter links afiliados*

Há coisas na casa que merecem mais do que um pano húmido ou um aspirador comum. O sofá onde nos sentamos todos os dias, a carpete da sala que acumula pó e manchas invisíveis, os bancos do carro que transportam miúdos, compras e a vida toda. São superfícies que usamos constantemente e que, com o tempo, mostram sinais de desgaste que uma limpeza ligeira não consegue disfarçar. Chamar alguém para limpar profundamente é caro, demora a marcar e, passados uns meses, voltamos ao mesmo. Para quem gosta de ter a casa apresentável sem complicações, faz todo o sentido ter em casa um equipamento que resolva o problema sempre que for preciso.

O Cecotec Conga PopStar 3000 Carpet&Spot Clean Max foi desenhado exatamente para isto: limpar estofos e tecidos com resultados profissionais, mas sem precisar de chamar ninguém. Está disponível na Amazon por 71,06 euros e tem classificação média de 4,1 estrelas em mais de quatro mil avaliações.

Este aparelho junta três ações numa só passagem: pulveriza água, esfrega a superfície e aspira tudo ao mesmo tempo. Com 450 W de potência e uma sucção pensada para tecidos, consegue remover sujidade entranhada de sofás, colchões, carpetes e interiores de automóveis sem esforço físico excessivo. O que torna tudo ainda mais prático é o sistema de dois depósitos independentes. Um leva a água limpa, o outro recolhe a água suja. Assim, não há risco de espalhar a sujidade novamente pela superfície. O depósito de água limpa leva 1 litro, e o de água suja permite ver imediatamente o quanto foi removido. É compacto, leve e o cabo tem 6,5 metros de alcance, o que facilita a utilização em qualquer divisão e a arrumação depois.

Quem já comprou deixa opiniões bastante claras sobre os resultados. "Passei nos bancos do carro e em carpetes, funciona muito bem, a água que sai é impressionante", diz uma compradora. Outra utilizadora refere que "a tripla função poupa muito tempo, não é preciso andar a esfregar à mão, faz tudo de uma vez". Há também quem valorize o investimento face ao desempenho: "Remove manchas difíceis logo à primeira passagem, especialmente no sofá e nas zonas mais usadas". Em casas mais pequenas, é descrito como uma ajuda constante. "É leve e fácil de usar, mesmo quem não tem força consegue", comenta outra pessoa. No geral, as avaliações confirmam que os resultados aparecem rapidamente e que o aparelho é simples de manusear, sobretudo em limpezas localizadas.

