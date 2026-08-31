Este aspirador solta os ácaros e pelos entranhados, elimina-os e desinfeta com luz UV e ar quente

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Há uma parte da casa que limpamos com frequência, mas que nem sempre recebe a atenção que merece: o lugar onde passamos cerca de um terço do dia. Colchões, sofás, almofadas e tapetes acumulam pó, pelos e outros resíduos que não são necessariamente visíveis a olho nu.

É precisamente para essa limpeza mais profunda que propomos o investimento num aspirador concebido especificamente para têxteis e que está atualmente na Amazon por 62,75 euros, numa oferta flash que representa uma redução de 13% face ao preço recomendado de 71,75 euros.

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Não é um aspirador tradicional para limpar o chão. A sua função é outra — e pode ser particularmente interessante para quem tem animais de estimação ou pessoas em casa com alergias.

Uma limpeza que vai além da superfície

O S100 combina várias tecnologias para atuar sobre colchões, sofás, camas, tapetes e outros tecidos.

Tem uma barra de vibração de alta frequência que ajuda a soltar partículas e alergénios que ficam mais profundamente presos nos tecidos, juntamente com dois motores e um sistema de aspiração.

Depois, entra em ação o filtro HEPA, pensado para reter partículas durante a aspiração.

Na prática, é uma ferramenta complementar à limpeza habitual: em vez de simplesmente passar um aspirador pela superfície do colchão, a ideia é ajudar a remover aquilo que fica entranhado no tecido.

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Luz UV e ar quente

Uma das características que mais distingue este aparelho é a combinação de luz UV-C e ar quente.

Segundo as especificações do fabricante, a luz UV-C é utilizada no processo de higienização das superfícies, enquanto o aparelho produz ar quente a 55 ºC, ajudando também a reduzir a humidade.

É uma combinação pensada sobretudo para a limpeza de têxteis onde pó, humidade, pelos e outros resíduos podem acumular-se ao longo do tempo.

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Um pequeno ecrã que mostra o que está a acontecer

Há ainda um detalhe pouco habitual neste tipo de aparelho: um sensor de pó integrado com ecrã LED.

O objetivo é dar informação em tempo real durante a utilização, permitindo acompanhar a quantidade de partículas detetadas enquanto se passa o aspirador.

Para quem gosta de perceber se a limpeza está realmente a fazer diferença, é uma função particularmente interessante.

Também pode ser útil para quem tem animais

Se há cães ou gatos em casa, os sofás e tapetes rapidamente se tornam pontos de acumulação de pelos. O S100 foi igualmente concebido para ajudar a removê-los, combinando vibração e aspiração para alcançar pelos que ficam presos nos tecidos.

Não substitui a limpeza regular da casa, mas acrescenta uma ferramenta específica para aqueles locais onde o aspirador convencional nem sempre é tão prático.

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