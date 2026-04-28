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Adeus areia e detritos: o aspirador de piscina mais vendido da Amazon custa apenas 56€

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  • TVI Novelas
  • Há 3h e 59min
Adeus areia e detritos: o aspirador de piscina mais vendido da Amazon custa apenas 56€ - TVI
Aspirador para piscina
Aspirador para piscina
Foto: Amazon.es

Diga adeus ao trabalho pesado e olá aos mergulhos: manter a água cristalina nunca foi tão simples como com este acessório prático.

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Se pensa que precisa de um robô de mil euros para ter o fundo da piscina impecável, este pequeno aparelho vai fazê-lo mudar de ideias. Este aspirador manual da Intex, que é atualmente o mais vendido da Amazon na sua categoria, está com um desconto de 16%, passando de 71€ para 56,97€ . Com uma média de 4 estrelas e tendo registado mais de 200 compras no último mês, o dispositivo destaca-se pela sua simplicidade e autonomia. “Pelo preço que tem, cumpre a sua função com distinção e aspira tudo com muita facilidade", afirma um utilizador satisfeito.

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aspirador intex para piscinas

Para lá da poupança imediata, há vários motivos que ajudam a explicar o sucesso deste modelo entre quem não dispensa uma piscina cuidada:

  • Liberdade total sem fios: A bateria dura cerca de 50 minutos, tempo suficiente para limpar uma piscina média sem pressas.
  • Sucção surpreendente: Tem força para recolher desde folhas e areia até lodo ou algas.
  • Silencioso e leve: É muito fácil de manusear graças ao seu mastro extensível e surpreende pelo baixo ruído.
  • Filtros de precisão: Vem com dois filtros diferentes para apanhar desde detritos maiores até ao pó mais fino.
  • Segurança inteligente: O motor liga-se apenas quando o aparelho está totalmente submerso, protegendo o sistema.

Manutenção rápida para aproveitar o que importa

Muitos utilizadores consideram este aparelho um investimento indispensável pela facilidade de montagem face aos métodos tradicionais. Por ser portátil, funciona na perfeição em piscinas desmontáveis, spas de hidromassagem ou jacuzzis. “Surpreendeu-me o quão silencioso é, além de ser muito fácil de limpar”, lê-se nas avaliações. Como resume um dos compradores: “Ficámos impressionados, não esperávamos que funcionasse tão bem pelo valor que custa”.

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