De 379€ para 99€: O robot com laser que aspira e lava está com um desconto histórico de 74%

Este artigo pode conter links afiliados*

Manter a casa impecável sem perder horas com a vassoura e a esfregona já não exige um investimento avultado. O aspirador robot Lefant M2, conhecido pela sua fiabilidade, está agora disponível por apenas 99,99€, um valor muito abaixo do habitual para um modelo com mopa integrada e mapeamento inteligente. É uma oportunidade interessante para quem procura automatizar a limpeza da casa sem gastar uma fortuna.

Adquira o aspirador robot na Amazon a 99,99€

As grandes especificações que justificam o sucesso

Com o aval de mais de mil avaliações na Amazon e uma sólida média de 4,3 estrelas, este modelo destaca-se por reunir tecnologias que habitualmente só encontramos em equipamentos muito mais caros. Entre os seus principais trunfos técnicos encontramos:

Poder de sucção massivo: São 6000 Pa de potência que eliminam pó, resíduos e pelos de animais sem qualquer esforço, tanto em tapetes como em qualquer tipo de chão (madeira, flutuante ou azulejo).

São 6000 Pa de que eliminam pó, resíduos e pelos de animais sem qualquer esforço, tanto em tapetes como em qualquer tipo de chão (madeira, flutuante ou azulejo). Limpeza combinada 2 em 1 : O aparelho a spira e esfrega o chão numa única passagem, contando com um depósito de água eletrónico que doseia a humidade ideal.

: O aparelho a numa única passagem, contando com um depósito de água eletrónico que doseia a humidade ideal. Navegação laser dToF avançada: Mapeia com precisão até 3 andares e desvia-se de obstáculos com eficácia, trabalhando perfeitamente mesmo em divisões com pouca luz.

Mapeia com precisão até 3 andares e com eficácia, trabalhando perfeitamente mesmo em divisões com pouca luz. Autonomia de longa duração: A bateria de 3200 mAh garante até 160 minutos de limpeza contínua, regressando sozinha à base para carregar quando termina.

O veredito de quem já não passa sem ele

Nada fala melhor de um produto do que a opinião de quem o põe à prova todas as semanas. Entre o feedback deixado, há um enorme elogio à forma como o robot lida com diferentes superfícies sem precisar de supervisão. "Sobe os tapetes da sala sem qualquer dificuldade e não fica bloqueado nos cantos mais difíceis, o que me dá uma enorme tranquilidade", salienta um comprador.

O comando está no seu telemóvel

A verdadeira magia deste dispositivo está na forma como ele respeita a organização do seu lar. Através do telemóvel, pode programar horários específicos e dividir a casa por divisões, garantindo que o robot trabalha apenas quando dá mais jeito. Um dos compradores resume perfeitamente o impacto desta aquisição: "Foi a melhor compra deste ano para gerir o meu tempo, faz o trabalho pesado e o chão fica impecável ".

Adquira o aspirador robot na Amazon a 99,99€

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.