Chegar a casa e encontrar tudo limpo já é possível com este aspirador robot acessível

Manter a casa impecável todos os dias exige tempo e energia, mas a tecnologia atual permite-nos delegar essa tarefa de forma acessível. O aspirador robot da Lefant, agora disponível por cerca de 103 euros, é uma solução discreta e prática para quem valoriza um ambiente cuidado. Com um acabamento em tom champanhe, este modelo combina com qualquer decoração enquanto garante que o pó não se acumula.
Design inteligente para alcançar todos os cantos
O formato compacto e o perfil baixo deste robot permitem-lhe deslizar facilmente por baixo de móveis, sofás e camas, alcançando zonas que muitas vezes esquecemos na limpeza manual. Para quem tem animais de estimação, a entrada de aspiração foi desenhada sem escovas rotativas, o que impede que os pelos se enredem no mecanismo. Esta característica facilita muito o dia a dia, pois o aparelho mantém-se operacional sem interrupções.
-
De 40 para 21 euros: este aquecedor pequeno tem 4 estrelas e mais de mil avaliações - Novelas - TVI
-
Este aspirador caiu para menos de 100 euros e os compradores comparam-no ao Dyson
Tecnologia que cuida da sua casa
Este modelo deteta automaticamente quando passa por cima de tapetes e alcatifas, ajustando a força de sucção para garantir que a sujidade profunda é removida. Graças aos sensores integrados, o robot evita obstáculos e quedas, voltando sozinho à base de carregamento quando a bateria está baixa. Com uma autonomia de 120 minutos, consegue tratar de áreas generosas de uma só vez, sem precisar de intervenção constante.
Controlo total na palma da mão
Pode gerir todo o processo através de uma aplicação no telemóvel, onde define horários de limpeza ou escolhe modos específicos, como a limpeza junto às paredes ou num ponto fixo onde algo caiu. O robot também responde a comandos de voz através da Alexa ou Google Assistant. É a forma ideal de assegurar que, ao final do dia, encontra a casa tal como gosta: perfeitamente limpa e acolhedora.
Manutenção prática e rápida
A limpeza do próprio aparelho é intuitiva, com um depósito de fácil extração e escovas laterais que se mantêm limpas sem esforço. Para garantir que a qualidade do ar em sua casa permanece alta, basta trocar o filtro a cada três meses. Por um valor próximo dos 100 euros, este investimento traz o conforto de uma casa brilhante com a conveniência que o seu tempo livre merece.
*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.