Chegar a casa e encontrar tudo limpo já é possível com este aspirador robot acessível

  • Ontem às 17:31
Chegar a casa e encontrar tudo limpo já é possível com este aspirador robot acessível - TVI
LEFANT M210p robot aspirador
LEFANT M210p robot aspirador

Consulte o preço aqui

Se procura uma solução discreta para manter a casa limpa, este modelo da Lefant é a escolha ideal.

Manter a casa impecável todos os dias exige tempo e energia, mas a tecnologia atual permite-nos delegar essa tarefa de forma acessível. O aspirador robot da Lefant, agora disponível por cerca de 103 euros, é uma solução discreta e prática para quem valoriza um ambiente cuidado. Com um acabamento em tom champanhe, este modelo combina com qualquer decoração enquanto garante que o pó não se acumula.

Design inteligente para alcançar todos os cantos

O formato compacto e o perfil baixo deste robot permitem-lhe deslizar facilmente por baixo de móveis, sofás e camas, alcançando zonas que muitas vezes esquecemos na limpeza manual. Para quem tem animais de estimação, a entrada de aspiração foi desenhada sem escovas rotativas, o que impede que os pelos se enredem no mecanismo. Esta característica facilita muito o dia a dia, pois o aparelho mantém-se operacional sem interrupções.

Tecnologia que cuida da sua casa

Este modelo deteta automaticamente quando passa por cima de tapetes e alcatifas, ajustando a força de sucção para garantir que a sujidade profunda é removida. Graças aos sensores integrados, o robot evita obstáculos e quedas, voltando sozinho à base de carregamento quando a bateria está baixa. Com uma autonomia de 120 minutos, consegue tratar de áreas generosas de uma só vez, sem precisar de intervenção constante.

Adquira o aspirador aqui

ASPIRADOR ROBOT

Controlo total na palma da mão

Pode gerir todo o processo através de uma aplicação no telemóvel, onde define horários de limpeza ou escolhe modos específicos, como a limpeza junto às paredes ou num ponto fixo onde algo caiu. O robot também responde a comandos de voz através da Alexa ou Google Assistant. É a forma ideal de assegurar que, ao final do dia, encontra a casa tal como gosta: perfeitamente limpa e acolhedora.

Manutenção prática e rápida

A limpeza do próprio aparelho é intuitiva, com um depósito de fácil extração e escovas laterais que se mantêm limpas sem esforço. Para garantir que a qualidade do ar em sua casa permanece alta, basta trocar o filtro a cada três meses. Por um valor próximo dos 100 euros, este investimento traz o conforto de uma casa brilhante com a conveniência que o seu tempo livre merece.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

