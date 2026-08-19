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O segredo para manter a casa sem pelo de animal está neste aspirador robot (menos de 90€)

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  • Há 1h e 7min
O segredo para manter a casa sem pelo de animal está neste aspirador robot (menos de 90€) - TVI
Aspirador Robot LEFANT M3 MAX
Aspirador Robot LEFANT M3 MAX

Foto: Amazon.es

Quem tem animais sabe que o pelo aparece em todo o lado, mesmo onde menos se espera. Este aspirador robot promete tratar disso sozinho, sem que o pelo fique preso na escova

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Há um tipo de sujidade que nenhuma vassoura consegue apanhar completamente: o pelo fino que se espalha por debaixo dos móveis e se agarra às fibras dos tapetes. Foi a pensar neste problema específico que a Lefant desenvolveu o M210P, um aspirador robot que troca a escova rotativa tradicional por um bocal de sucção único, evitando que o pelo se enrole e fique preso, como acontece com tanta frequência noutros modelos.

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Menos peças, menos limpeza do próprio aspirador

Sem escova para desemaranhar, este robot atinge uma eficiência de limpeza que ronda os 90%, segundo o fabricante. Na prática, isto traduz-se em menos tempo gasto a limpar o próprio aparelho depois de cada utilização, algo que costuma ser um dos maiores incómodos de quem tem animais em casa. O corpo compacto, com apenas 28 cm de diâmetro, ajuda ainda a chegar a zonas mais apertadas, como debaixo de camas e sofás, onde o pelo costuma acumular-se sem se notar.

Sabe quando precisa de mais força

Ao passar do chão para um tapete, o aparelho aumenta automaticamente a potência de sucção, chegando aos 2200 Pa quando é necessário. Um sistema de sensores infravermelhos ajuda ainda a contornar obstáculos e a detetar escadas, reduzindo o risco de o robot ficar preso ou cair.

Programado à medida da casa

Com seis modos de limpeza à escolha, entre automático, pontual, de borda ou programado, é possível ajustar a forma como o robot trabalha consoante a divisão ou a rapidez com que a sujidade se acumula. A autonomia de até 120 minutos permite ainda cobrir casas maiores numa só carga, com o aparelho a regressar sozinho à base assim que termina ou fica com pouca bateria.

Controlo à distância, mesmo fora de casa

Através da aplicação ou por comandos de voz com a Alexa, é possível ligar o aspirador mesmo sem estar em casa, o que é particularmente útil para quem quer chegar e encontrar tudo limpo. Atualmente com 31% de desconto, este modelo está a 89,86€, um valor abaixo do preço mais baixo praticado nos últimos 30 dias.

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