Preço deste robot que aspira e lava numa só passagem caiu de 499€ para 199€

Este artigo pode conter links afiliados*

Preço deste robot que aspira e lava numa só passagem caiu de 499€ para 199€ - TVI

O LEFANT M2 Pro mapeia a casa com precisão e deteta tapetes automaticamente para ajustar a potência sem molhar nada

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Nem todos os dias aparece uma promoção destas. Um robot que aspira e lava o chão, com navegação laser e sucção potente, desceu de 499€ para 199,99€. O LEFANT M2 Pro está com mais de 60% de desconto e tornou-se numa das opções mais interessantes para quem quer a casa limpa sem perder tempo.

Aspira e lava numa só passagem

Aqui não há truques: enquanto aspira pó, migalhas e pelos, o robot lava o chão ao mesmo tempo. O depósito de água tem controlo eletrónico e o fluxo ajusta-se na aplicação, consoante o tipo de pavimento. Azulejos, madeira ou chão flutuante ficam limpos de uma vez, sem precisar de passar a esfregona depois.

Potência a sério (6000Pa)

Com 6000Pa de sucção, dá conta da sujidade do dia a dia e também daquela que se acumula nos cantos. Funciona bem em pisos duros e tapetes: quando deteta um tapete, aumenta a potência automaticamente e desativa a lavagem para não molhar.

Navegação laser que não anda às cegas

Graças à navegação LiDAR, o LEFANT M2 Pro mapeia a casa com precisão e limpa de forma organizada, sem andar aos ziguezagues nem repetir zonas. Dá para guardar vários mapas, ideal para casas com mais do que um piso.

Adquira o aspirador robot aqui

aspirador robot

Autonomia que limpa a casa inteira

A bateria aguenta até 140 minutos, cobrindo áreas grandes sem ajuda. Se a carga acabar, o robot vai à base, recarrega e retoma exatamente onde ficou.

Controlo simples, como gostamos

Pode ser controlado pela app ou por voz (Alexa e Google Assistant). Dá para agendar limpezas, criar zonas proibidas, ajustar a água e acompanhar tudo em tempo real. Inclui ainda panos laváveis, filtros HEPA e acessórios de manutenção.

Quem já comprou, aprova

Com 4,4 estrelas na Amazon e cerca de 500 avaliações, os utilizadores destacam a facilidade de uso, a eficácia da limpeza e a navegação inteligente. Muitos referem o conforto de “não ter de pensar na limpeza do chão”.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Por menos de 50€ tem uma pulseira que conta passos, mede o sono e dura quase duas semanas

De 304 para 215 euros: este robot aspira, mapeia a casa e controla-se por voz

Poupe centenas de euros em depilação: este aparelho faz o trabalho em casa por 82€

O colete com aquecimento elétrico que está a conquistar quem sofre com o frio

Mais Vistos

Vem aí «Terra Forte»: Dinheiro do seguro de Vivi atrasa e Marcus fica em alerta

Terra Forte
Hoje
1

Vem aí em «Terra Forte»: Missa por Vivi revela hipocrisia de Maria de Fátima e deixa todos em choque

Terra Forte
qua, 3 dez
2

Vem aí «A Protegida»: Anita perde a paciência e enfrenta Héctor sem piedade

A Protegida
Hoje
3

Exclusivo «A Protegida»: Hector e Anita espiam Mariana

A Protegida
dom, 26 out
4

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Terra Forte
Ontem
5

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima toma decisão surpreendente e vira a família a seu favor

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima toma decisão surpreendente e vira a família a seu favor

Terra Forte
Hoje

Vem aí «A Protegida»: Anita perde a paciência e enfrenta Héctor sem piedade

A Protegida
Hoje

«Aconteceu uma coisa...» Inesperado encontro com desconhecida deixa Jéssica Athayde preocupada

Ontem

«Decidi fazer algumas perguntas ao meu pai»: Agir partilha momento histórico ao lado do pai

sáb, 13 dez

Marta Andrino surpreende Frederico Amaral e deixa-o sem palavras

Festa é Festa
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

«O mundo pediu-te pausa»: Depois do acidente de Carlos Areia, Rosa Bela escreve poderosa mensagem

Hoje

«Ser-te-ei eternamente grato por tudo»: A homenagem de Tony Carreira a uma presença única e marcante na vida da filha Sara

Hoje

Mais sensual do que nunca! Kelly Bailey fez parar a internet com este decote até ao umbigo

Hoje

Ana Guiomar anuncia grande novidade ao lado de alguém especial

Festa é Festa
Hoje

Nic von Rupp, noivo de Matilde Reymão, enfrenta o perigo e faz feito histórico

Cacau
Hoje

«Isto foi um aviso…»: Bárbara Norton de Matos deixa alerta sobre o seu estado de saúde

Hoje
Mais Fora do Ecrã