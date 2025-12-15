Preço deste robot que aspira e lava numa só passagem caiu de 499€ para 199€

Este artigo pode conter links afiliados*

Nem todos os dias aparece uma promoção destas. Um robot que aspira e lava o chão, com navegação laser e sucção potente, desceu de 499€ para 199,99€. O LEFANT M2 Pro está com mais de 60% de desconto e tornou-se numa das opções mais interessantes para quem quer a casa limpa sem perder tempo.

Aspira e lava numa só passagem

Aqui não há truques: enquanto aspira pó, migalhas e pelos, o robot lava o chão ao mesmo tempo. O depósito de água tem controlo eletrónico e o fluxo ajusta-se na aplicação, consoante o tipo de pavimento. Azulejos, madeira ou chão flutuante ficam limpos de uma vez, sem precisar de passar a esfregona depois.

Potência a sério (6000Pa)

Com 6000Pa de sucção, dá conta da sujidade do dia a dia e também daquela que se acumula nos cantos. Funciona bem em pisos duros e tapetes: quando deteta um tapete, aumenta a potência automaticamente e desativa a lavagem para não molhar.

Navegação laser que não anda às cegas

Graças à navegação LiDAR, o LEFANT M2 Pro mapeia a casa com precisão e limpa de forma organizada, sem andar aos ziguezagues nem repetir zonas. Dá para guardar vários mapas, ideal para casas com mais do que um piso.

Adquira o aspirador robot aqui

Autonomia que limpa a casa inteira

A bateria aguenta até 140 minutos, cobrindo áreas grandes sem ajuda. Se a carga acabar, o robot vai à base, recarrega e retoma exatamente onde ficou.

Controlo simples, como gostamos

Pode ser controlado pela app ou por voz (Alexa e Google Assistant). Dá para agendar limpezas, criar zonas proibidas, ajustar a água e acompanhar tudo em tempo real. Inclui ainda panos laváveis, filtros HEPA e acessórios de manutenção.

Quem já comprou, aprova

Com 4,4 estrelas na Amazon e cerca de 500 avaliações, os utilizadores destacam a facilidade de uso, a eficácia da limpeza e a navegação inteligente. Muitos referem o conforto de “não ter de pensar na limpeza do chão”.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.