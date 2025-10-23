"Nunca vi nada assim": o robot que aspira, lava e regressa à base para se limpar sozinho

Este artigo pode conter links afiliados*

"Nunca vi nada assim": o robot que aspira, lava e regressa à base para se limpar sozinho
A base de carregamento lava os panos com água a 40°C e seca-os automaticamente.

Quem tem um robot aspirador sabe: por muito autónomo que seja, acaba sempre por dar trabalho. Há que andar constantemente a lavar panos sujos, a trocar sacos cheios de pó, a limpar escovas. O Lefant M3 Max veio mudar esse paradigma com um conceito simples: um sistema completo onde o robot faz o seu trabalho e a base de carregamento trata de o manter limpo e operacional.

Potência e autonomia para casas exigentes

O aparelho em si tem argumentos sólidos. Aspira com uma força de 20.000 Pa – suficiente para retirar pelos de animais entranhados em tapetes – e consegue trabalhar durante 210 minutos sem recarregar. Usa navegação LIDAR para mapear divisões e evitar obstáculos, e pode ser controlado através de uma aplicação onde se definem áreas a limpar ou zonas proibidas.

aspirador robot lefant m3 max

A base de carregamento que faz toda a diferença

Mas a verdadeira inovação está no que acontece quando termina o trabalho. Ao regressar à base de carregamento, desencadeia um processo automático de manutenção: os panos são lavados com água aquecida a 40°C (a base tem tanques separados para água limpa e suja), o que dissolve gorduras e manchas que água fria deixaria para trás. De seguida, são ventilados até secarem completamente – um detalhe crucial para evitar o desenvolvimento de bactérias e maus odores. Por fim, o pó acumulado é transferido para um saco maior de 3,3 litros, que apenas precisa de ser substituído a cada mês e meio ou dois meses.

O que dizem as avaliações

Entre as centenas de avaliações na Amazon, com uma classificação média de 4.3  estrelas, há relatos que confirmam a eficácia desta abordagem. "Estava à procura de um robot que aspirasse e lavasse, e este é perfeito", partilha um utilizador. "Em comparação com o meu aspirador anterior (uma marca bem conhecida), este limpa melhor, tem mais potência e, o mais importante, a esfregona é limpa com água quente. O chão fica brilhante." Outro acrescenta: "A máquina superou as minhas expectativas. O sistema de limpeza é muito bom, e o mapeamento funciona perfeitamente. As funcionalidades de limpeza com água quente e secagem a ar frio são um grande avanço."

Para quem valoriza tempo e procura reduzir tarefas domésticas ao essencial, este modelo representa uma mudança significativa. A promessa é clara: passar semanas sem ter de meter as mãos em panos molhados ou sacos de pó. O Lefant M3 Max não se limita a limpar a casa – encarrega-se também de se manter limpo.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

