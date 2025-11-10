De 218 para 100 euros! Este robot aspirador e esfrega o chão sem que tenha de mexer um dedo

Este artigo pode conter links afiliados*

De 218 para 100 euros! Este robot aspirador e esfrega o chão sem que tenha de mexer um dedo - TVI

Mais de 600 pessoas compraram este robot no último mês e o preço caiu a pique

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Manter a casa limpa nem sempre é fácil, sobretudo quando há animais ou crianças a correrem por todo o lado. O Conga M50 chega para simplificar esta rotina. Com navegação a laser, mapeia cada divisão, evitando limpezas repetidas e economizando tempo e energia. Agora está disponível por apenas 100,64€, com mais de 600 unidades vendidas no último mês, tornando-o ainda mais interessante para quem procura praticidade sem gastar muito.

Com potência de 5000 Pa e capacidade para limpar até 160 m² numa única carga, este robot não deixa nada por aspirar. "Decidi comprar este aspirador porque estava farta de aspirar e esfregar o chão diariamente devido aos pelos do gato e da minha filha pequena. Não me arrependo da compra. Funciona perfeitamente", relata uma utilizadora satisfeita, destacando como o dispositivo facilita o dia a dia.

Adquira aqui

aspirador robot cecotec conga m50

O design compacto, com apenas 10 cm de altura, permite que passe facilmente debaixo de móveis e chegue aos cantos mais difíceis. As escovas multifunção são eficazes em todos os tipos de piso, enquanto os dois esfregões incluídos ajudam a garantir uma limpeza ainda mais completa. "A escova é eficaz, limpa todo o tipo de superfícies, e consigo programar a limpeza pela app. Até agora não tive problemas e o chão fica sempre limpo", comenta outra utilizadora.

A aplicação 3D WiFi permite programar horários, definir zonas específicas e controlar o robot mesmo à distância. "O aspirador funciona de forma inteligente graças ao mapeamento e sensores. Posso iniciar a limpeza de qualquer lugar, o que facilita muito o dia a dia", confirma uma avaliação. É uma solução prática para quem gosta de ter a casa organizada, mas não quer gastar horas a aspirar e esfregar.

Para quem procura eficiência, economia e conforto, o Conga M50 cumpre bem a função: potente, inteligente e acessível. "A qualidade é muito boa para o preço. Faz o trabalho de forma consistente e poupa bastante esforço no dia a dia", resumem os clientes. Um verdadeiro aliado para simplificar a limpeza da casa.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Porque é que toda a gente está a trocar o saco de água quente por este aquece-camas?

Por que é que toda a gente está a comprar este cortador de castanhas na Amazon?

Um desumidificador sem energia que elimina o mofo e deixa o ar mais leve

Este aspirador de 130€ tem o dobro da autonomia do Dyson V8

Mais Vistos

Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz

seg, 3 nov
1

Vem aí em «A Protegida»: Sabemos que foi o dador de Paz

A Protegida
Hoje
2

Exclusivo «A Protegida»: Paz descobre que tem um dador compatível

A Protegida
dom, 28 set
3

Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher

A Protegida
Ontem
4

Exclusivo «A Protegida»: Hector quer ficar com Carlota

A Protegida
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha está interessada em Cobra?

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor conta a António o plano para acabar o namoro de Rosinha com o irmão

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher

A Protegida
Ontem

Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”

sáb, 8 nov

Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»

Hoje

Sara Barradas anuncia mudanças e deixa promessa intrigante

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha está interessada em Cobra?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Forno ou air fryer? Este vídeo acaba de vez com a dúvida das melhores castanhas para o dia de São Martinho

Hoje

Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»

Hoje

Uma semana depois de um valente susto, Pedro Bianchi Prata regressa ao rally com companhia muito especial

Hoje

Ex-namorado de Maria Cerqueira Gomes, Cayetano Rivera, sofre acidente de viação e acusa álcool

Hoje

De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»

Hoje

Com apenas dois anos, filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão dá verdadeira lição de vida

Ontem
Mais Fora do Ecrã