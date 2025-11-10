De 218 para 100 euros! Este robot aspirador e esfrega o chão sem que tenha de mexer um dedo

Este artigo pode conter links afiliados*

Manter a casa limpa nem sempre é fácil, sobretudo quando há animais ou crianças a correrem por todo o lado. O Conga M50 chega para simplificar esta rotina. Com navegação a laser, mapeia cada divisão, evitando limpezas repetidas e economizando tempo e energia. Agora está disponível por apenas 100,64€, com mais de 600 unidades vendidas no último mês, tornando-o ainda mais interessante para quem procura praticidade sem gastar muito.

Com potência de 5000 Pa e capacidade para limpar até 160 m² numa única carga, este robot não deixa nada por aspirar. "Decidi comprar este aspirador porque estava farta de aspirar e esfregar o chão diariamente devido aos pelos do gato e da minha filha pequena. Não me arrependo da compra. Funciona perfeitamente", relata uma utilizadora satisfeita, destacando como o dispositivo facilita o dia a dia.

O design compacto, com apenas 10 cm de altura, permite que passe facilmente debaixo de móveis e chegue aos cantos mais difíceis. As escovas multifunção são eficazes em todos os tipos de piso, enquanto os dois esfregões incluídos ajudam a garantir uma limpeza ainda mais completa. "A escova é eficaz, limpa todo o tipo de superfícies, e consigo programar a limpeza pela app. Até agora não tive problemas e o chão fica sempre limpo", comenta outra utilizadora.

A aplicação 3D WiFi permite programar horários, definir zonas específicas e controlar o robot mesmo à distância. "O aspirador funciona de forma inteligente graças ao mapeamento e sensores. Posso iniciar a limpeza de qualquer lugar, o que facilita muito o dia a dia", confirma uma avaliação. É uma solução prática para quem gosta de ter a casa organizada, mas não quer gastar horas a aspirar e esfregar.

Para quem procura eficiência, economia e conforto, o Conga M50 cumpre bem a função: potente, inteligente e acessível. "A qualidade é muito boa para o preço. Faz o trabalho de forma consistente e poupa bastante esforço no dia a dia", resumem os clientes. Um verdadeiro aliado para simplificar a limpeza da casa.

