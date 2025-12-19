Mais de 200 compras no último mês: aspirador robot a 135€ (antes 304€) chega antes do Natal

Este artigo pode conter links afiliados*

Manter o chão limpo todos os dias dá trabalho, sobretudo quando o tempo não sobra ou quando já custa baixar-se tantas vezes. O Honiture G20 Pro foi pensado exatamente para facilitar essa tarefa, juntando num só aparelho a limpeza diária do pó e a passagem de pano húmido, sem complicações.

Aspira e passa pano ao mesmo tempo

Este robot limpa o chão de forma completa porque aspira a sujidade e, ao mesmo tempo, passa um pano com água. Tem um pequeno depósito de água que vai libertando a quantidade certa enquanto trabalha, o que ajuda a deixar o chão mais fresco e limpo, sem ficar encharcado. Funciona bem em madeira, azulejos e também em tapetes.

Limpa bem, mesmo onde é mais difícil

Apesar de ser discreto, tem força suficiente para apanhar pó, cabelos, pelos de animais e migalhas. Quando encontra tapetes, aumenta automaticamente a intensidade da limpeza para retirar melhor a sujidade. Como é bastante baixo, consegue passar por baixo de sofás e camas, zonas que muitas vezes ficam esquecidas.

Adquira aqui

Autonomia para limpar a casa inteira

A bateria permite-lhe trabalhar durante várias horas seguidas, o que é suficiente para limpar uma casa completa sem interrupções. Quando precisa de carregar, regressa sozinho à base. Pode ser controlado através do telemóvel ou por voz, o que é útil mesmo quando não está ninguém em casa.

Um preço que chama a atenção

Este modelo já esteve à venda por cerca de 304 euros, mas encontra-se agora por aproximadamente 135 euros numa oferta flash. No último mês, foi comprado mais de 200 vezes e tem avaliações muito positivas, o que mostra que está a agradar a quem o experimenta no dia a dia.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.