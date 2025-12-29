Este aspirador robot com mopa baixou de 379€ para 99€ e tem mais de mil avaliações

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 6min
Este aspirador robot com mopa baixou de 379€ para 99€ e tem mais de mil avaliações - TVI

Aspirar e lavar o chão ao mesmo tempo deixou de ser um luxo inacessível

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Para quem procura uma ajuda diária na limpeza da casa, sobretudo em lares com animais ou diferentes tipos de chão, o Lefant M2 surge como uma solução cada vez mais considerada. Este aspirador robot com mopa tem uma avaliação média de 4,3 estrelas, baseada em mais de mil avaliações, e está atualmente com um desconto de 74%, tendo passado de 379€ para 99€. É um modelo pensado para automatizar a limpeza sem complicações, permitindo manter o chão limpo mesmo quando não há tempo ou vontade para aspirar todos os dias.

O Lefant M2 combina a função de aspirar e lavar o chão num só equipamento, com uma potência elevada que se ajusta automaticamente quando passa por tapetes, garantindo uma limpeza mais eficaz. Inclui um depósito de água de 300 ml, com três níveis de humidade ajustáveis, e uma autonomia que pode chegar aos 160 minutos.

A navegação laser permite que se desloque de forma organizada pela casa, evitando obstáculos e reduzindo choques com móveis. “Aspira bem, sobe pequenos relevos no chão e raramente fica preso”, refere um utilizador satisfeito.

Em comparação com outros robots da mesma faixa de preço, o Lefant M2 destaca-se sobretudo pela combinação entre potência, autonomia e navegação inteligente, algo que nem sempre se encontra em modelos mais acessíveis. Muitos utilizadores referem que faz o que promete: “Cumpre exatamente aquilo para que foi feito”, escreve um cliente, enquanto outro destaca a boa relação qualidade-preço e a capacidade de se libertar sozinho quando encontra dificuldades. Para quem procura um aspirador robot fiável, simples de usar e que trate da limpeza diária sem grandes ajustes, este modelo aparece como uma escolha equilibrada.

Adquira aqui

aspirador robot LEFANT M2

Relacionados

Máquina de limpeza de estofos da Rowenta atinge preço histórico — uma ajuda prática para manter a casa impecável

"Simplesmente superior ao Dyson por uma fração do preço": aspirador de 162€ soma milhares de elogios

“Recomendo sobretudo a quem tem alergias.”Colchões, sofás e almofadas livres de pó e ácaros com este aparelho

Finalmente! Aspirador que deixa sofás, vidros e carpetes como novos está a menos de 100 euros

Mais Vistos

«Descansa em paz»: Dias depois do natal, noivo de Maria Botelho Moniz e a família sofrem perda inesperada.

Hoje
1

Pedro Bianchi Prata

seg, 20 out
2

«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial

Ontem
3

Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator

Hoje
4

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Festa é Festa
seg, 8 set
5

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

sáb, 22 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Terra Forte»: Cobra lança acusação e deixa Maria de Fátima em choque

Terra Forte
Hoje

Amor à Prova: Nova novela da TVI estreia dia 5 de janeiro

Hoje

Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator

Hoje

«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante

sex, 26 dez

«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial

Ontem

Vem aí «A Protegida»: Margarida descobre uma bomba e conta tudo Laura

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator

Hoje

O que se passa com Inês Aires Pereira? Atriz revela marca misteriosa

Hoje

Portugal une-se para que surjam boas notícias sobre Ruy de Carvalho

Hoje

«Tenho andado desaparecida»: Fernanda Serrano explica afastamento com mensagem emocionante

A Protegida
Hoje

Falta pouco! Descubra quando nasce a neta de Helena Isabel

Hoje

Ana Guiomar surpreende ao passear com alguém especial num dos locais mais visitados deste Natal

Hoje
Mais Fora do Ecrã