Este aspirador robot com mopa baixou de 379€ para 99€ e tem mais de mil avaliações

Para quem procura uma ajuda diária na limpeza da casa, sobretudo em lares com animais ou diferentes tipos de chão, o Lefant M2 surge como uma solução cada vez mais considerada. Este aspirador robot com mopa tem uma avaliação média de 4,3 estrelas, baseada em mais de mil avaliações, e está atualmente com um desconto de 74%, tendo passado de 379€ para 99€. É um modelo pensado para automatizar a limpeza sem complicações, permitindo manter o chão limpo mesmo quando não há tempo ou vontade para aspirar todos os dias.

O Lefant M2 combina a função de aspirar e lavar o chão num só equipamento, com uma potência elevada que se ajusta automaticamente quando passa por tapetes, garantindo uma limpeza mais eficaz. Inclui um depósito de água de 300 ml, com três níveis de humidade ajustáveis, e uma autonomia que pode chegar aos 160 minutos.

A navegação laser permite que se desloque de forma organizada pela casa, evitando obstáculos e reduzindo choques com móveis. “Aspira bem, sobe pequenos relevos no chão e raramente fica preso”, refere um utilizador satisfeito.

Em comparação com outros robots da mesma faixa de preço, o Lefant M2 destaca-se sobretudo pela combinação entre potência, autonomia e navegação inteligente, algo que nem sempre se encontra em modelos mais acessíveis. Muitos utilizadores referem que faz o que promete: “Cumpre exatamente aquilo para que foi feito”, escreve um cliente, enquanto outro destaca a boa relação qualidade-preço e a capacidade de se libertar sozinho quando encontra dificuldades. Para quem procura um aspirador robot fiável, simples de usar e que trate da limpeza diária sem grandes ajustes, este modelo aparece como uma escolha equilibrada.

Adquira aqui