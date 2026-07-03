Por menos de 100€, este aspirador robot está a arrasar nas vendas da Amazon

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Nem sempre é fácil encontrar um aspirador robot que junte preço acessível a um desempenho realmente competente, mas o Lefant M210 Pro parece cumprir essa promessa. O modelo soma quase 2.400 avaliações, com uma média de 4,3 estrelas, e regista mais de 50 compras apenas no último mês. Atualmente com 49% de desconto, está disponível por 91,35€, um valor bem abaixo dos 179,90€ a que costuma ser vendido.

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Mais força quando encontra tapetes

Uma das funcionalidades mais destacadas é a deteção automática de tapetes: assim que o sensor identifica uma superfície diferente do chão duro, o equipamento aumenta automaticamente a potência de sucção. Com um máximo de 2200 Pa, consegue remover pó, pelos de animais e outros resíduos com eficácia, adaptando-se bem a casas com pavimentos variados.

Navegação segura e boa autonomia

Equipado com seis sensores infravermelhos, este aparelho deteta obstáculos e desvia-se deles automaticamente, além de reconhecer degraus e escadas para evitar quedas. O corpo, com apenas 28 centímetros de diâmetro, permite que alcance zonas mais apertadas, como debaixo de sofás e camas. A bateria assegura até 120 minutos de funcionamento contínuo, e o robot regressa sozinho à base assim que termina a limpeza ou quando a carga começa a escassear.

Opiniões de quem já comprou

Entre as avaliações disponíveis, os comentários são maioritariamente positivos. Uma utilizadora elogia a facilidade de utilização e o funcionamento silencioso, destacando que o aparelho remove eficazmente os pelos dos seus dois cães sem deixar resíduos espalhados.

Outro comprador, que já tinha experiência com um Roomba, refere notar melhorias claras neste modelo, tanto ao nível do ruído como da organização da limpeza. Outra pessoa que adquiriu o produto conta que o utiliza a cada dois dias para limpar todo o apartamento, com resultados que considera superiores à limpeza manual, elogiando ainda o apoio prestado pela marca.

Vários utilizadores mencionam ainda a comodidade de manter o robot a funcionar diariamente em casas com animais de estimação, destacando a boa capacidade de deslocação entre diferentes tipos de piso e junto a mobiliário.

Vale a pena investir?

Para quem procura um aspirador robot capaz, sem gastar uma fortuna, o Lefant M210 Pro reúne argumentos de peso: boa sucção, autonomia satisfatória e um preço que, com o desconto em vigor, fica claramente abaixo da média do mercado.

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