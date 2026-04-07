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A Amazon enlouqueceu? Robot de 460€ caiu para 119€ e o stock está a desaparecer

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A Amazon enlouqueceu? Robot de 460€ caiu para 119€ e o stock está a desaparecer - TVI

O robot que aspira e esfrega está com 74% de desconto.

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Se há coisa que todos merecemos é chegar a casa depois de um dia longo e encontrar o chão impecável, sem termos de mover um dedo. Muitas vezes achamos que estes aparelhos são "brinquedos" que não limpam a sério, mas o Lefant M310 Ultra veio provar o contrário. Com uma força de sucção profissional (6000Pa), o aparelho não deixa uma única migalha ou pelo de animal para trás, e o melhor de tudo: ele também passa a mopa, deixando aquele brilho de limpeza profunda que tanto gostamos de ver na nossa sala.

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Inteligência laser que não falha um canto

 O que torna este produto realmente bom é a sua inteligência superior. Ao contrário dos modelos mais baratos que andam às cabeçadas aos móveis, este utiliza sensores de alta precisão para criar um mapa real da sua casa. O aspirador sabe exatamente onde está a sujidade, não cai das escadas e, graças ao seu design ultra-fino, consegue passar por baixo de sofás e camas onde a vassoura raramente chega. É a garantia de que nenhum canto fica esquecido enquanto aproveita o seu tempo livre.

aspirador robot amazon

Controlo total sem sair do sofá

Pode dar-lhe ordens pela voz através da Alexa ou controlar tudo pela aplicação do telemóvel enquanto descansa no sofá a ver a sua novela favorita. Através da App, pode programar limpezas para quando está fora de casa e ajustar a potência conforme a necessidade. É como ter um ajudante pessoal que comunica consigo e garante que a casa está pronta a receber visitas a qualquer hora.

A oportunidade de luxo a preço de "erro"

 Com um desconto incrível de 340€, esta é a oportunidade de ouro para ter tecnologia de topo a trabalhar por si por uma fração do preço habitual. É raro encontrar um equipamento com este nível de acabamento e potência por pouco mais de 100€. Se precisa de reformar o seu aspirador antigo, esta promoção de 74% é o empurrão que faltava para transformar a rotina da sua casa sem pesar no orçamento.

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