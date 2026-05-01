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De 399€ para 109€: este aspirador robot com 73% de desconto é a oportunidade do momento

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  • TVI Novelas
  • Há 2h e 47min
De 399€ para 109€: este aspirador robot com 73% de desconto é a oportunidade do momento - TVI

Se estava à espera da altura ideal para deixar de se preocupar com a limpeza do chão, este modelo da Lefant por pouco mais de 100€ oferece tecnologia que habitualmente custa o triplo.

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Sabemos que encontrar um sistema de mapeamento laser a este preço é uma tarefa quase impossível, mas o Lefant M330 está atualmente disponível por apenas 109,99€ na Amazon. A experiência de quem já o utiliza revela que este modelo funciona lindamente, com utilizadores a afirmar que limpa na perfeição e até melhor do que modelos de marcas bem mais caras. Outro comprador, surpreendido com a eficácia, destaca que é incrível a quantidade de pelo que o aparelho consegue recolher.

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Tecnologia de topo para uma casa impecável

O que torna esta oferta tão especial são as características que garantem uma limpeza autónoma e sem falhas:

  • Mapeamento Laser e Precisão: Utiliza tecnologia dToF para criar mapas detalhados da casa em segundos e evitar obstáculos antes de lhes tocar.

  • Poder de Sucção de 5000Pa: Uma força impressionante que elimina migalhas, pelos e pó num instante, mantendo um nível de ruído baixo.

  • Design que chega a todo o lado: Com apenas 9,5 cm de altura, consegue deslizar facilmente para debaixo de sofás e camas.

  • Limpeza 3 em 1: Aspira e passa a mopa simultaneamente, assegurando que o chão fica bem cuidado sem qualquer esforço manual.

  • Especialista em tapetes: O sistema deteta automaticamente os tapetes, aumentando a sucção para limpar a fundo sem os molhar.

  • Autonomia e Controlo: Oferece 150 minutos de limpeza contínua e pode ser controlado por voz através da Alexa ou pela aplicação no telemóvel.

Com uma avaliação de 4,1 estrelas e quase 10.000 opiniões, a confiança neste modelo é muito elevada. Um dos testemunhos refere que o aparelho deixa tudo muito limpo e não faz muito ruído, enquanto outro sublinha que, para quem tem animais, o pelo dos gatos reduziu imenso no chão. Este Lefant M330 prova que não precisa de investir uma fortuna para ter um chão sempre limpo e mais tempo livre para o que realmente importa.

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aspirador LEFANT M330

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