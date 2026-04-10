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Poupe 80 euros: O aspirador da Roborock que aspira e lava o chão está a preço de saldo

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  • TVI Novelas
  • Há 37 min
Poupe 80 euros: O aspirador da Roborock que aspira e lava o chão está a preço de saldo - TVI

Quando uma marca como a Roborock baixa dos 240€ para os 160€, sabemos que estamos perante um excelente negócio

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Já sentiu aquela frustração de chegar a casa e perceber que o chão precisa de uma limpeza urgente antes mesmo de conseguir descansar? É um cenário comum, mas que muitos portugueses estão a resolver com uma escolha inteligente na Amazon. Para recomendar um produto com segurança, sabemos que há dois pilares fundamentais: a força da marca e o que dizem os utilizadores reais. Ora, a Roborock já é um nome que dispensa grandes apresentações pela sua qualidade, mas encontrar o modelo Q7 M5 com um desconto que o faz cair dos 243 € para os 162 € é o tipo de oportunidade que muda a gestão de qualquer lar.

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roborock

Inteligência ao serviço do seu tempo livre

O grande trunfo deste modelo é a forma como ele "pensa" a casa. Graças ao sistema de navegação PreciSense LiDAR, o robô faz um varrimento em 360°, criando mapas detalhados de cada divisão para decidir qual o caminho mais rápido e eficaz. Isto significa que não o verá perdido entre as pernas das cadeiras ou a bater nas paredes sem sentido. Como refere uma das avaliações de quem já não vive sem ele, é uma máquina "silenciosa, inteligente e eficaz" que permite que a vida aconteça enquanto o chão é cuidado nos bastidores, sem interrupções e com total autonomia.

O fim dos cabelos e pelos espalhados

Para quem tem animais de estimação ou lida com o eterno problema dos cabelos presos nas escovas, a Roborock introduziu um sistema de limpeza "dupla antienredos". Esta tecnologia garante que a sucção de 10.000 Pa chegue exatamente onde deve, sem que o utilizador tenha de andar a cortar fios presos à mão de dois em dois dias. É esta eficiência prática que leva muitos compradores a afirmar que este é, finalmente, o "robot perfeito", capaz de aspirar a sujidade mais profunda das rendas do chão e das fibras dos tapetes com uma facilidade impressionante.

Aspirar e lavar numa única passagem

Mas este gadget não se fica apenas pela aspiração. Ele é um verdadeiro assistente "2 em 1", desenhado para aspirar e esfregar o chão simultaneamente, capturando aquelas micropartículas de pó que a vassoura costuma apenas levantar. Com três níveis de fluxo de água ajustáveis através de uma aplicação que os utilizadores descrevem como "muito intuitiva e fácil de configurar", pode personalizar a limpeza de acordo com o tipo de piso. Quer seja um chão de madeira delicado ou uma cozinha que precisa de uma limpeza mais vigorosa, o resultado é sempre o mesmo: um estado de "satisfação plena".

Uma oportunidade difícil de ignorar

Com uma bateria que aguenta até 150 minutos de trabalho contínuo, este Roborock consegue cobrir áreas de até 150 metros quadrados sem precisar de voltar à base a meio. É a combinação rara de potência bruta com um funcionamento discreto, permitindo que o robô trabalhe enquanto vê a sua novela ou trabalha, sem o ruído incómodo dos aspiradores tradicionais. Nas palavras de quem já aproveitou esta promoção, este é um "grande produto com excelente prestação", provando que, por 162,63 €, é perfeitamente possível ter a casa sempre brilhante e o tempo livre de volta.

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