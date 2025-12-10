De 304 para 215 euros: este robot aspira, mapeia a casa e controla-se por voz

Este artigo pode conter links afiliados*

Nos últimos tempos, o Xiaomi H40 tem chamado a atenção precisamente por juntar três elementos que fazem diferença no dia a dia: potência, navegação estável e uma base que trata do esvaziamento do depósito de forma automática. Para quem prefere manter a casa em ordem sem perder tempo com pormenores, acaba por ser um modelo que se enquadra bem nessa rotina diária.

A potência anunciada é de 10000Pa — um valor elevado para este tipo de equipamento — e que, na prática, se traduz numa capacidade maior para puxar pó mais agarrado, restos pequenos de comida e cabelos. A escova principal em formato de V ajuda a evitar que os fios fiquem presos, algo que muitos utilizadores mencionam como vantagem. Já a estação de esvaziamento automático, mais compacta do que a versão anterior, utiliza um saco de 4L que pode acumular várias semanas de sujidade antes de precisar de ser trocado.

A navegação é um dos aspetos mais mencionados pelos utilizadores. O mapeamento LDS cria plantas detalhadas e ajusta o percurso para cobrir todos os espaços. Há quem refira que funciona bem até em casas com dois andares, fazendo apenas falta mudar a base de lugar quando se muda de piso. Outro comentário destaca a precisão ao limpar áreas com cerca de 90 m² no modo mínimo, sem comprometer a autonomia.

A ligação à aplicação e aos assistentes de voz também recebe destaque. Vários utilizadores sublinham que a configuração é simples e que a integração com Alexa facilita a gestão diária — seja para definir horários, zonas ou ajustar a potência.

Quanto à lavagem do chão, os comentários apontam para um desempenho adequado ao que se espera de um robot deste tipo. Apesar de não substituir uma esfregona tradicional, contribui para manter o chão limpo entre limpezas mais completas. Como refere um dos utilizadores, “o poder de puxar o pó é muito bom e a parte da esfregona ajuda a manter o chão com melhor aspeto”.

No conjunto, o Xiaomi H40 enquadra-se bem em rotinas que pedem limpeza regular com o mínimo de intervenção. O mapeamento fiável e o depósito que se esvazia sozinho surgem repetidamente como os pontos que mais agradam a quem já o usa.

