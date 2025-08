Está entre os mais vendidos da Amazon há meses e custa 125€: este aspirador robot limpa por si

Este artigo pode conter links afiliados*

Com navegação laser, app intuitiva e um sistema de limpeza eficaz, o Xiaomi Robot Vacuum S20 é um dos aspiradores automáticos mais populares da Amazon — e tem razões para isso. Apesar de discreto, oferece uma potência de 5000 Pa, capaz de aspirar eficazmente até os cantos mais difíceis e áreas com tapetes. O percurso em zigzag garante uma cobertura completa e o design da escova central evita encravamentos. Os resultados são consistentes desde as primeiras utilizações.

A tecnologia LDS de navegação laser, com visão a 360°, permite que o aspirador mapeie a casa com precisão, ajustando o percurso para evitar obstáculos e zonas já limpas. Através da aplicação Mi Home (disponível para iOS e Android), é possível dividir as divisões, programar limpezas específicas ou agendar horários — tudo com alguns toques no ecrã, mesmo fora de casa. “O mapa é muito preciso e permitiu-me personalizar cada área da casa”, lê-se numa das avaliações.

Quem tem animais de estimação sabe como é difícil manter o chão livre de pelos. Combinando a função de aspiração com mopa integrada, o modelo adapta-se bem a diferentes rotinas, com baixo nível de ruído e compatibilidade com Alexa e Google Assistant. “Tenho dois gatos e programei o robot para limpar as áreas principais todos os dias. É uma grande ajuda”, refere um utilizador.

Atualmente disponível por 125€, este modelo da Xiaomi soma mais de 5 mil avaliações com uma média de 4,2 estrelas. Os comentários destacam a facilidade de utilização, a eficácia da limpeza e o valor pelo preço. “Aspira bem, a função de lavagem surpreende e o som é bastante baixo”, diz um cliente. Outro sublinha: “É completo, o mapeamento é milimétrico e o tanque de água dura vários ciclos.” Tudo isto ajuda a explicar por que razão este aspirador continua entre os mais vendidos há meses.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.