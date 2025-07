Este aspirador é um clone do Dyson mas muito mais barato

Este artigo pode conter links afiliados*

Se sonha com um Dyson mas não está disposto a pagar centenas de euros, o Anyson pode ser exatamente o que procura. Por 142,30€, este modelo sem fios está a impressionar cada vez mais utilizadores com a sua potência, autonomia e versatilidade. Só no último mês, foram mais de 2 mil unidades vendidas e acumula uma média de 4,7 estrelas nas avaliações da Amazon. “Para mim é um clone do Dyson, mas muito mais barato”, resume um dos clientes.

Potência elevada e funcionamento silencioso

Com um motor de 550 W e potência de sucção de 45 KPa, o Anyson consegue limpar eficazmente pó, pelos de animais e detritos de diferentes tamanhos, mesmo em carpetes ou cantos difíceis. Além disso, incorpora uma tecnologia de redução de ruído que o torna muito mais silencioso do que modelos convencionais. Como nota uma utilizadora: “É muito prático, silencioso e eficiente. Aspira muito bem".

Bateria de longa duração e uso contínuo

Destaque também para a autonomia de até 70 minutos, alimentada por uma bateria removível de 8 células (2800 mAh cada). Esta duração permite limpar várias divisões sem necessidade de recarregamento. “Aspira toda a minha casa sem ter de recarregar. É muito prático e tem um desempenho comparável ao Dyson”, elogia um utilizador. O carregamento pode ser feito diretamente no suporte, ou separadamente, ligando apenas a bateria.

Movimento flexível e manutenção simplificada

Com uma escova em forma de V, tubo flexível e cabeça giratória de 270° com iluminação LED, adapta-se facilmente a zonas de difícil acesso, como debaixo de camas ou móveis baixos. O cabelo é conduzido para o tubo com menos tendência a ficar preso, o que simplifica a manutenção. “O manuseio, esvaziamento e encaixe das peças é melhor que o do Dyson V10”, refere uma cliente que testou ambos os modelos.

Ecrã tátil e sistema de filtragem eficaz

Outro ponto a favor deste aspirador é o ecrã LED inteligente, que permite visualizar em tempo real o estado da bateria, potência e alertas do aspirador. Com um depósito de 1,6 L e sistema de filtragem de 8 estágios, o Anyson consegue capturar 99,99% das partículas — uma mais valia para quem sofre de alergias. Como refere outro utilizador: “É um aspirador com um preço super acessível pelos serviços que oferece. Fácil de limpar e com ótima potência.”

Assistência e garantia incluídas

A marca oferece dois anos de garantia, o que aumenta a confiança na compra. “Comprámos um Dyson V10 para a nossa casa e o Anyson para a casa dos avós. A duração da bateria e a potência são muito semelhantes. Em alguns aspetos, o Anyson até é melhor”, descreve uma cliente satisfeita.

Se procura um aspirador potente, com bom design, várias funcionalidades e um preço acessível, o Anyson é uma opção a considerar. Como afirma um cliente: “Encaixa-se melhor na mão do que o nosso antigo Dyson… e custa menos de metade.”

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.