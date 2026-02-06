Potência, autonomia e boas avaliações: o aspirador que desafia os Dyson

Este artigo pode conter links afiliados*

Com mais de 5 mil avaliações e uma classificação média de 4,7 estrelas na Amazon, este aspirador sem fios tem vindo a ganhar destaque como uma alternativa mais acessível aos modelos Dyson. Atualmente disponível por 193 euros, após uma descida face aos 243 euros, soma também mais de mil compras só no último mês, um sinal claro de confiança por parte dos consumidores. Quem já utiliza este aspirador destaca sobretudo a potência e a sensação de estar perante um equipamento “que não fica nada a dever à Dyson”, como refere um comprador que já teve vários aspiradores deste segmento.

Na utilização diária, o desempenho é um dos pontos mais elogiados. A sucção é descrita como forte e consistente, capaz de remover pó fino, sujidade acumulada e pelos de animais. “Nota-se que não é um aspirador limitado, tem potência de sobra”, escreve um utilizador satisfeito. Outro refere que conseguiu limpar um duplex inteiro com uma única carga, sublinhando que a bateria foi suficiente para concluir a limpeza sem interrupções. O funcionamento mais silencioso do que o habitual neste tipo de aspiradores é também mencionado como uma vantagem, sobretudo em casas com animais.

Adquira o aspirador aqui

A escova com iluminação LED é outro dos elementos que mais surpreende quem compra. Vários utilizadores admitem que só com a luz ligada perceberam a quantidade de pó e pelos que ficavam invisíveis a olho nu. O formato da escova ajuda a evitar que cabelos e pelos fiquem presos, algo que é frequentemente apontado como um problema noutros modelos. “A escova não emaranha os pelos e os poucos que ficam saem em segundos”, escreve um comprador. O tubo articulado facilita a limpeza debaixo de camas, sofás e móveis baixos, sem esforço extra, e o facto de o aspirador se manter em pé sozinho é descrito como “um detalhe que faz toda a diferença no dia a dia”.

A autonomia pode chegar perto de uma hora no modo normal, o que permite limpar a casa inteira com calma, e o depósito tem capacidade suficiente para várias divisões antes de precisar de ser esvaziado. O conjunto inclui acessórios para cantos, estofos e zonas mais difíceis, aumentando a versatilidade. Entre as comparações mais fortes, surgem opiniões de quem veio diretamente de um Dyson V10 ou V15. “Vim de um Dyson que custou quase 700 euros e este surpreendeu-me pela positiva, por metade do preço”, escreve uma utilizadora. Com o desconto atual, este modelo afirma-se como uma opção equilibrada para quem procura desempenho, conforto e boa qualidade de construção, sem investir nos valores mais elevados das gamas premium.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.