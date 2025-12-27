Este aspirador parece um Dyson, funciona como um Dyson, mas custa 132€

Este artigo pode conter links afiliados*

Quando se quer uma casa impecável sem complicações, o aspirador faz toda a diferença. E há um modelo que está a chamar a atenção de quem procura resultados profissionais sem gastar uma fortuna: o Fieety V9. À primeira vista, lembra os aspiradores verticais de marcas premium, mas o preço é bem mais simpático para o orçamento familiar.

Tudo pensado para facilitar a limpeza diária

Este aspirador vertical sem fios tem autonomia para 65 minutos, o que significa que dá para limpar a casa toda de uma vez, sem interrupções. Tem ecrã táctil LED que mostra o estado da bateria e o modo de limpeza, e ainda conta com modo automático que ajusta a potência conforme a superfície. São detalhes que fazem diferença no dia a dia e que normalmente só se encontram em modelos bem mais caros.

Mais de 2 mil pessoas já avaliaram e gostaram

Na Amazon, o Fieety V9 tem 4,4 estrelas com base em cerca de duas mil avaliações. O preço atual é de 132,82€, uma descida significativa face aos 193€ iniciais. Quem o comprou destaca principalmente a relação qualidade-preço, especialmente pessoas que já tiveram aspiradores de marcas conhecidas como a Dyson e que agora procuravam uma opção mais prática e económica.

Potência que se sente em qualquer divisão

Com um motor sem escovas e potência de sucção até 50.000Pa, este aspirador funciona bem tanto em soalhos e azulejos como em alcatifas e tapetes. Nas avaliações, muitas pessoas comentam que a sucção se mantém forte mesmo depois de meses de utilização regular, algo essencial para quem limpa a casa com frequência.

Leve e fácil de manobrar

O peso reduzido é uma das características mais elogiadas. Para quem passa o aspirador várias vezes por semana, ter um equipamento leve e ágil faz toda a diferença. O tubo flexível que vem incluído facilita a limpeza debaixo dos móveis, nos cantos mais difíceis e até no carro, tornando tudo mais rápido e menos cansativo.

Detalhes que fazem sentido no quotidiano

A escova principal tem luz LED incorporada, o que ajuda a ver o pó e a sujidade que normalmente passa despercebida, especialmente em zonas com menos luz. O sistema anti-enredo é particularmente útil para quem tem cabelos compridos ou animais de estimação em casa. Vem ainda com vários acessórios para diferentes superfícies: cantos, estofos, alcatifas e pelos de animais.

As comparações com a Dyson são constantes

Nos comentários dos compradores, a referência à Dyson surge com frequência. Há quem diga que o Fieety V9 supera modelos como o Dyson V6, e outros que confirmam que, após anos a usar Dyson, não sentem falta de nada ao usar este aspirador. Para quem procura um equipamento eficaz, prático e com preço controlado, esta parece ser uma escolha acertada que não compromete a qualidade da limpeza.

