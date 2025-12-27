Este aspirador parece um Dyson, funciona como um Dyson, mas custa 132€

Este artigo pode conter links afiliados*

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 33min
Este aspirador parece um Dyson, funciona como um Dyson, mas custa 132€ - TVI

Há equipamentos que desafiam a lógica do "quanto mais caro, melhor" e este aspirador vertical é um deles

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Quando se quer uma casa impecável sem complicações, o aspirador faz toda a diferença. E há um modelo que está a chamar a atenção de quem procura resultados profissionais sem gastar uma fortuna: o Fieety V9. À primeira vista, lembra os aspiradores verticais de marcas premium, mas o preço é bem mais simpático para o orçamento familiar.

Tudo pensado para facilitar a limpeza diária

Este aspirador vertical sem fios tem autonomia para 65 minutos, o que significa que dá para limpar a casa toda de uma vez, sem interrupções. Tem ecrã táctil LED que mostra o estado da bateria e o modo de limpeza, e ainda conta com modo automático que ajusta a potência conforme a superfície. São detalhes que fazem diferença no dia a dia e que normalmente só se encontram em modelos bem mais caros.

Mais de 2 mil pessoas já avaliaram e gostaram

Na Amazon, o Fieety V9 tem 4,4 estrelas com base em cerca de duas mil avaliações. O preço atual é de 132,82€, uma descida significativa face aos 193€ iniciais. Quem o comprou destaca principalmente a relação qualidade-preço, especialmente pessoas que já tiveram aspiradores de marcas conhecidas como a Dyson e que agora procuravam uma opção mais prática e económica.

Adquira aqui

aspirador tipo dyson

Potência que se sente em qualquer divisão

Com um motor sem escovas e potência de sucção até 50.000Pa, este aspirador funciona bem tanto em soalhos e azulejos como em alcatifas e tapetes. Nas avaliações, muitas pessoas comentam que a sucção se mantém forte mesmo depois de meses de utilização regular, algo essencial para quem limpa a casa com frequência.

Leve e fácil de manobrar

O peso reduzido é uma das características mais elogiadas. Para quem passa o aspirador várias vezes por semana, ter um equipamento leve e ágil faz toda a diferença. O tubo flexível que vem incluído facilita a limpeza debaixo dos móveis, nos cantos mais difíceis e até no carro, tornando tudo mais rápido e menos cansativo.

Detalhes que fazem sentido no quotidiano

A escova principal tem luz LED incorporada, o que ajuda a ver o pó e a sujidade que normalmente passa despercebida, especialmente em zonas com menos luz. O sistema anti-enredo é particularmente útil para quem tem cabelos compridos ou animais de estimação em casa. Vem ainda com vários acessórios para diferentes superfícies: cantos, estofos, alcatifas e pelos de animais.

As comparações com a Dyson são constantes

Nos comentários dos compradores, a referência à Dyson surge com frequência. Há quem diga que o Fieety V9 supera modelos como o Dyson V6, e outros que confirmam que, após anos a usar Dyson, não sentem falta de nada ao usar este aspirador. Para quem procura um equipamento eficaz, prático e com preço controlado, esta parece ser uma escolha acertada que não compromete a qualidade da limpeza.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Temporizador de 48h e três modos de intensidade: este desumidificador é perfeito para casas portuguesas

Este aquecedor ajusta-se sozinho, poupa energia e aquece em segundos

Mãos geladas em casa ou na rua? Este aquecedor portátil está com 56% de desconto

Preço deste robot que aspira e lava numa só passagem caiu de 499€ para 199€

Mais Vistos

Vem aí «Terra Forte»: Segredo de Flor e António ameaça separar Rosinha e Dudu

Hoje
1

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque ao saber que Rosinha e Dudu namoram

Terra Forte
sex, 7 nov
2

«Primeiro presente»: Com apenas 2 anos, filha de Rita pereira recebe presente inesquecível este Natal

Ontem
3

Rita Pereira celebra 11 meses da filha Lowê… mas há um detalhe que todos repararam

Terra Forte
ter, 14 out
4

Reviravolta em «A Protegida»: Hoje, há um episódio marcante que vai mudar tudo

A Protegida
ter, 20 mai
5

Natal sem erros: o truque essencial para cozer bacalhau no ponto certo

ter, 23 dez
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo

A Protegida
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy vive tormento às mãos de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

«Todos os dias, amor»: Sara Prata partilha carta de amor e surpreende com imagem especial

Ontem

«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante

Ontem

“O sonho realizou-se”: Este foi o momento que encheu o coração de Maria Botelho Moniz neste Natal

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Mariana enfrenta Hector e age contra a sua vontade

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

Atriz conhecida comove fãs com conversa da filha: «Não me poderia fazer mais sentido»

Cacau
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Segredo de Flor e António ameaça separar Rosinha e Dudu

Hoje

«Todos os dias, amor»: Sara Prata partilha carta de amor e surpreende com imagem especial

Ontem

«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante

Ontem

«Primeiro presente»: Com apenas 2 anos, filha de Rita pereira recebe presente inesquecível este Natal

Ontem

“O sonho realizou-se”: Este foi o momento que encheu o coração de Maria Botelho Moniz neste Natal

Ontem
Mais Fora do Ecrã