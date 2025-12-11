Tem cães ou gatos? Este aspirador tipo Dyson inclui acessório que penteia e aspira ao mesmo tempo

Este artigo pode conter links afiliados*

Tem cães ou gatos? Este aspirador tipo Dyson inclui acessório que penteia e aspira ao mesmo tempo - TVI
Aspirador
Aspirador

Compradores que gastaram 800€ num Dyson dizem preferir este modelo

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

O Fleety Ultra 10 tem dado que falar, sobretudo entre quem procura um aspirador potente sem gastar os valores elevados de um Dyson. Enquanto um Dyson V11 passa facilmente dos 500€ e um V15 se aproxima dos 700€, este modelo surge na Amazon por 172,80€ (com 29% de desconto) e tem surpreendido muitos compradores que já tinham investido centenas de euros noutras marcas — e saído desiludidos. Um dos utilizadores resume a experiência: “Depois de desistir da Dyson e de testar várias marcas, nenhuma me convencia. Cheguei a pagar quase 800€ por aspiradores que duravam apenas três anos. Experimentei este e fiquei realmente impressionado.” E não é caso único.

A potência é um dos pontos que mais sobressai. O motor sem escovas de 600W garante uma sucção muito superior à de aspiradores convencionais, alcançando 50.000 Pa e ajustando-se automaticamente ao tipo de superfície através dos modos ECO, MID e MAX. Há ainda uma função AUTO que regula a potência conforme o piso. A bateria removível (8*2500 mAh) é outro destaque, oferecendo mais de uma hora em modo ecológico. Para muitos, a possibilidade de trocar a bateria e continuar a limpeza enquanto a outra carrega faz toda a diferença.

Adquira aqui

aspirador tipo dyson

Também os acessórios incluídos ajudam a tornar o Fleety Ultra 10 mais versátil. Vem com escova para chão, bocal para fendas, mangueira extensível, acessório 2 em 1 e uma escova pensada para quem tem animais. Esta última penteia e aspira ao mesmo tempo, puxando diretamente os pelos soltos do cão ou gato. Para quem vive com animais em casa, vários compradores garantem que esta funcionalidade é especialmente útil — sobretudo em zonas onde o pelo geralmente se acumula.

O depósito de 1,6L e o sistema de filtragem HEPA de oito camadas, que retém 99,99% das partículas, ajudam a manter o ambiente mais limpo, algo importante para pessoas sensíveis ao pó. A luz LED na cabeça da escova facilita ver a sujidade em áreas pouco iluminadas.

Nas avaliações, é comum ler elogios de quem já experimentou diferentes aspiradores ao longo dos anos. Muitos destacam a sensação de finalmente encontrar algo robusto, eficaz e completo por um preço mais acessível. Como resume um dos utilizadores: “Tenho vários aspiradores em casa e este passou a ser o meu preferido. Tem ótima potência, desmonta-se com facilidade e a bateria dura bastante.” Com três anos de garantia e assistência técnica disponível 24 horas por dia, o Fleety Ultra 10 tem conquistado adeptos que procuram um equipamento eficiente, prático e que não exija um investimento tão elevado.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

De 304 para 215 euros: este robot aspira, mapeia a casa e controla-se por voz

Poupe centenas de euros em depilação: este aparelho faz o trabalho em casa por 82€

O colete com aquecimento elétrico que está a conquistar quem sofre com o frio

Gorro com Bluetooth: o presente acessível que está a ser um sucesso em dezembro

Mais Vistos

Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência

Hoje
1

O amor não tem idade! Rosa Bela e Carlos Areia são a prova disso

sex, 14 fev
2

Vem aí em «Terra Forte»: Com a filha à beira da morte, Rosa Maria ataca Maria de Fátima sem dó nem piedade

Terra Forte
Hoje
3

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria deixa Maria de Fátima em aflição com as suas suspeitas

Terra Forte
ter, 4 nov
4

«A vida às vezes surpreende-nos»: Noivo de Maria Botelho Moniz comove o país com gesto único

ter, 9 dez
5

Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»

seg, 4 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Durante a operação, o coração de Flor deixa de bater

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Laura e Óscar fazem as pazes?

A Protegida
Hoje

Casal da ficção da TVI deu o nó e contou com a presença de vários famosos

Festa é Festa
Hoje

Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo

Hoje

Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Babi vai meter o pai em tribunal?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo

Hoje

Filho de Pedro Lima emociona ao mostrar a sua nova namorada. E é uma atriz portuguesa

Hoje

«Nada acontece por acaso»: Atriz famosa aprendeu a maior lição da sua vida

Hoje

«Uma nova forma de viver»: Guillaume Lalung emociona-se com conquista familiar

Hoje

«Algumas pessoas passam, outras ficam para sempre»: Laura Figueiredo comove o país com tributo a Sara Carreira

Hoje

«Uma das notícias mais duras da minha vida»: Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto

Hoje
Mais Fora do Ecrã