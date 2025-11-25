A 113 euros? Descobrimos porque chamam a este aspirador "o Dyson acessível"

A 113 euros? Descobrimos porque chamam a este aspirador "o Dyson acessível" - TVI
Aspirador Fitnyxos
Aspirador Fitnyxos

Com desconto de 40% e várias avaliações de 5 estrelas, este aspirador está a conquistar quem não quer gastar 500 euros num Dyson

Quem cuida da casa sabe bem o quanto um bom aspirador pode simplificar a rotina. E, claro, todos já ouvimos falar do prestígio dos Dyson — são excelentes, mas muitas vezes obrigam a um investimento difícil de justificar. Foi esse dilema que levou muita gente a experimentar o Fitnynxos V15S, um modelo que surpreende por fazer aquilo que esperamos de um topo de gama, mas a um preço possível. Uma cliente francesa escreveu: “Aspira melhor que o meu antigo Dyson e faz muito menos barulho.” E outra, em Itália, comentou: “É muito semelhante ao Dyson, mas muito mais acessível.” Com mais de 300 compras no último mês e avaliações máximas, tornou-se um favorito de quem gosta de ter a casa sempre impecável.

Potência sólida que se nota nos resultados 

O V15S oferece três níveis de sucção — dos 20kPa aos 45kPa — pensados para quem alterna entre chão duro, tapetes e aquela limpeza rápida do dia a dia. Quem já o tem em casa fala muito da eficácia com pelos e pó mais difícil: “Tira todo o pó dos tapetes e, sobretudo, os pelos do meu cão”, conta um utilizador espanhol. Outro refere que consegue limpar a casa inteira sem ter de parar. Para quem gosta de ver logo o chão a ganhar vida, a potência torna-se um ponto decisivo.

Leve e fácil de manusear

Com apenas 1,79 kg, este aspirador é claramente pensado para não cansar. Quem o comprou menciona frequentemente o conforto: “É leve e muito simples de usar”, escreveu uma cliente em Espanha. E isso é especialmente útil para quem não quer estar a lutar com aparelhos pesados, sobretudo ao limpar escadas, móveis mais altos ou zonas difíceis.

Autonomia para quem gosta de fazer tudo de uma vez

Entre manter a casa organizada, cuidar da família e ainda ter algum tempo para si, ninguém quer estar preso ao carregador. A bateria do V15S aguenta até 70 minutos, e as avaliações confirmam que isso faz diferença: “Faço o meu apartamento inteiro numa única carga”, contou um comprador francês. Outro refere que a bateria dura duas limpezas completas, o que dá bastante margem para quem prefere arrumar tudo num só momento.

Acessórios que ajudam em cada canto da casa

O conjunto inclui vários bocais e escovas, além de uma cabeça motorizada com LED verde que permite ver o pó escondido. Muitas pessoas destacam esta luz como algo que não sabiam que precisavam até experimentar: “A luz ajuda a seguir o rasto da sujidade”, diz uma compradora. Para quem gosta de ver o chão realmente limpo, estes detalhes contam — e muito.

Um preço honesto para quem faz escolhas inteligentes

O Fitnynxos V15S está atualmente a 113€, um desconto de Black Friday. Tendo em conta o que oferece, muita gente sente que finalmente encontrou um aspirador com desempenho de gama alta sem ter de pagar como se fosse um. E com três anos de garantia, fica ainda mais fácil escolher algo acessível, confiável e à altura de uma casa bem tratada.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

