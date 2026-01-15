"Mais leve e igualmente potente": Este aspirador rivaliza com o Dyson por 132 euros

Milhares de avaliações depois, este aspirador sem fios continua a surpreender quem decide trocar de marca

Com 4,6 estrelas de avaliação, mais de 14 mil opiniões registadas e mais de 100 compras no último mês, este aspirador sem fios da LEVOIT tornou-se uma escolha recorrente para quem procura um desempenho semelhante ao de um Dyson, mas por um valor bastante mais contido. O preço atual de 132,14 euros, com desconto incluído, ajuda a explicar o interesse crescente.

Quem tinha Dyson nota a diferença  para melhor

Entre os comentários mais frequentes surgem relatos de utilizadores que já tinham aspiradores Dyson e decidiram experimentar esta alternativa. Muitos referem que ficaram surpreendidos com a força de sucção, a facilidade de manuseamento e o baixo nível de ruído. Há quem destaque que é mais leve e confortável, permitindo limpar a casa inteira sem esforço excessivo.

Desempenho consistente durante toda a limpeza

A potência mantém-se estável, mesmo nos modos mais exigentes, segundo várias avaliações. A autonomia da bateria é descrita como suficiente para uma limpeza completa de uma casa de dimensão média, sem necessidade de paragens para recarregar. O funcionamento silencioso é outro aspeto valorizado, sobretudo em utilização diária.

Funcionalidade pensada ao detalhe

O aspirador inclui um sistema de escovas que reduz o enrolamento de cabelos e pelos, facilitando a manutenção. Os acessórios incluídos permitem a limpeza de diferentes superfícies, desde pavimentos e alcatifas até sofás e automóveis. O depósito de boa capacidade e o ecrã digital com indicação da bateria tornam a utilização mais previsível e organizada.

Filtragem eficaz e custos controlados

O sistema de filtragem é apontado como eficaz na retenção de pó e alergénios, sendo uma opção apreciada por quem sofre de alergias ou vive com animais. Os filtros laváveis e reutilizáveis ajudam a reduzir despesas futuras. No conjunto, este modelo da LEVOIT reúne características que muitos associam à Dyson, mas com um preço mais acessível — razão pela qual continua a somar avaliações positivas.

