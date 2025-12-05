 Ainda à metade do preço: o aspirador que está a conquis tar fãs por ser parecido com a Dyson

 Ainda à metade do preço: o aspirador que está a conquis tar fãs por ser parecido com a Dyson
Aspirador VACTechPro
Aspirador VACTechPro

Com mais de quatro mil vendas no último mês, continua a ser um dos achados mais falados após a Black Friday

Os descontos da semana passada já desapareceram, mas este aspirador manteve-se firme no valor reduzido. O VACTechPro Ultra está a metade do preço — de 239€ desceu para 117€ — e soma uma média de 4,8 estrelas, com mais de quatro mil unidades vendidas no último mês.

Entre as avaliações, é comum encontrar comparações com a Dyson. Muitos compradores explicam que procuravam boa potência sem o preço elevado da marca. Há quem diga que é “muito prático, poderoso e eficaz” e até quem tenha trocado o antigo Dyson por este, destacando que era três vezes mais caro. Outro utilizador fala numa “ótima alternativa”, destacando a luz que revela o pó no chão e a leveza do aparelho.

O motor potente e o sistema de filtragem em oito camadas com HEPA destacam-se, especialmente para quem gosta de manter a casa sempre impecável. O aparelho é silencioso durante o uso, o depósito é generoso e os três modos de limpeza permitem terminar a casa inteira sem ter de parar.

A escova com luzes LED e o sistema antienredos ajudam bastante a lidar com pelos e cantos mais escuros. Os acessórios incluídos — desde bocais até escovas extra — fazem com que substitua facilmente a vassoura e o aspirador tradicional.

No geral, o aspirador cumpre muito bem a sua função e tem um preço acessível. Continua a ser uma escolha apreciada por quem quer manter a casa limpa sem gastar demasiado.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

