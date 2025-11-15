De 232€ para 101€! Este aspirador rivaliza com o Dyson em potência

Este artigo pode conter links afiliados*

Gastar 400€ num Dyson sempre pareceu o único caminho para ter um aspirador sem fios realmente bom, mas este VENHIDELY está a mudar essa ideia. De 232€ baixou para 101€ e entrega 70 minutos de autonomia com potência de 48 kPa. Com 4,8 estrelas em mais de 500 reviews, incluindo testemunhos de quem tinha Dyson, este modelo prova que é possível ter qualidade sem o preço premium. "O melhor aspirador e o melhor serviço ao cliente. Não hesitem em comprá-lo, nada a invejar à Dyson", comenta um utilizador espanhol.

A comparação direta com a Dyson

Várias avaliações vêm de utilizadores que possuíam aspiradores Dyson e decidiram arriscar neste modelo. "Procurava uma alternativa à Dyson que não me deixasse a tremer a carteira, e este superou todas as minhas expectativas", refere um comprador espanhol que destaca a autonomia excelente e a sucção potente.

Um utilizador americano é ainda mais direto: "Este é o aspirador sem fios mais potente que já tive. Aspira tudo. Cuidado Dyson, tens alguma concorrência." Outro comprador dos Estados Unidos reforça: "Este aspirador sem fios não desilude e é um forte concorrente para todos os outros aspiradores como a Dyson por muito menos o custo."

Autonomia que faz a diferença

Com 70 minutos de bateria em modo normal, este aspirador permite limpar casas até 250m² sem interrupções. "Posso limpar toda a casa sem ter de recarregar. Ideal para casas médias ou grandes", refere um utilizador na Amazon. A bateria é extraível e recarrega completamente em 4 a 5 horas.

Outro comprador escreve nas avaliações: "Funciona durante uma hora ou mais com potência média a alta, carrega rapidamente e aspira partículas de pó minúsculas com facilidade."

Três modos de potência e controlo intuitivo

Com 48 kPa de sucção e tecnologia de duplo ciclone, este aspirador garante limpeza profunda em diferentes superfícies. "Recolhe desde migalhas até pelos de animais sem esforço", comenta um utilizador espanhol. Outro comprador que tinha um Dyson é direto: "Este é o aspirador sem fios mais potente que já tive."

O ecrã tátil LED facilita o controlo dos três níveis de potência e mostra em tempo real a bateria restante, o estado do depósito e possíveis obstruções no filtro.

Pensado para quem tem animais

O sistema de escovas impede que pelos fiquem enrolados, com um cabeçote em V de 180° para máxima absorção. "O meu gato espalha areia por todo o lado. Agora posso limpar com facilidade em menos de um minuto", partilha uma utilizadora. Outro comprador refere: "Tenho dois cães e aspira totalmente os pelos, é perfeito."

O depósito de 1,5L esvazia-se com um clique, sem necessidade de tocar na sujidade.

Sistema de filtragem e funcionamento silencioso

O sistema de filtragem de 6 etapas com filtro HEPA captura as partículas mais pequenas, incluindo pólen e ácaros, ideal para quem sofre de alergias. Os filtros são laváveis, eliminando custos de manutenção. Vários utilizadores destacam que é menos ruidoso do que aspiradores com sucção comparável.

Vale a pena?

Por 159€, este VENHIDELY AX900 oferece autonomia superior à maioria dos concorrentes, potência comparável a modelos premium e funcionalidades pensadas para uso intensivo. "Nada a invejar à Dyson", resume um utilizador espanhol.

