Este aspirador de 130€ tem o dobro da autonomia do Dyson V8

Este artigo pode conter links afiliados*

E se pudesse ter o desempenho de um Dyson sem pagar o preço de um Dyson? É exatamente isso que muitos utilizadores afirmam sobre o AONUS A9S, um aspirador sem fios que está a conquistar cada vez mais adeptos na Europa. Por cerca de 130 euros, este modelo promete (e segundo centenas de compradores, cumpre) resultados de limpeza de nível premium, com mais autonomia e metade do ruído.

A comparação com o Dyson V8 é inevitável. Embora custe mais do que o dobro, muitos utilizadores dizem que o Dyson não oferece mais potência nem melhor experiência. O AONUS A9S pesa apenas 1,6 kg, tem 75 minutos de autonomia e um depósito de 1,2 litros — ou seja, é mais leve, dura quase o dobro e precisa de menos pausas para esvaziar. Além disso, fica em pé sozinho e inclui um ecrã LED inteligente que mostra o nível de bateria e a potência em tempo real — detalhes práticos que o modelo da Dyson não tem.

Adquira na Amazon por 130,70 €

Quem trocou o Dyson por este modelo confirma que não sente falta do anterior. “Tinha um Dyson V12 e não noto diferença na sucção — pelo contrário, este é mais silencioso e dura mais tempo”, refere um utilizador. Outro acrescenta: “A bateria chega e sobra para duas limpezas completas". Há também quem elogie o modo automático: “Aumenta a potência sozinho quando há mais pó e não é preciso estar sempre a apertar no gatilho.” A conclusão repete-se nas avaliações: mesmo desempenho, a um terço do preço.

A potência também impressiona. Com 55 KPa de sucção e 580 W de força, o AONUS A9S aspira pó, migalhas e pelos de animais com facilidade, mesmo em carpetes espessas. O modo inteligente ajusta a potência consoante o tipo de superfície, e a escova principal inclui um sistema anti-enrolamento — ideal para casas com animais. O filtro HEPA de seis camadas retém até as partículas mais finas, garantindo ar limpo e fresco após cada utilização.

Com autonomia de 75 minutos, acessórios completos e uma construção sólida, o AONUS A9S apresenta-se como uma escolha sensata para quem quer desempenho de topo sem gastar uma fortuna. Silencioso, leve e eficaz, é visto por muitos como a alternativa mais convincente ao Dyson V8 — e o facto de custar menos de metade ajuda a explicar porque é que está a tornar-se um sucesso de vendas.

