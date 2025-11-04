Este aspirador de 130€ tem o dobro da autonomia do Dyson V8

Este artigo pode conter links afiliados*

Este aspirador de 130€ tem o dobro da autonomia do Dyson V8 - TVI

Aspirador de 130€ com desempenho de 300€? Sim, é possível.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

E se pudesse ter o desempenho de um Dyson sem pagar o preço de um Dyson? É exatamente isso que muitos utilizadores afirmam sobre o AONUS A9S, um aspirador sem fios que está a conquistar cada vez mais adeptos na Europa. Por cerca de 130 euros, este modelo promete (e segundo centenas de compradores, cumpre) resultados de limpeza de nível premium, com mais autonomia e metade do ruído.

A comparação com o Dyson V8 é inevitável. Embora custe mais do que o dobro, muitos utilizadores dizem que o Dyson não oferece mais potência nem melhor experiência. O AONUS A9S pesa apenas 1,6 kg, tem 75 minutos de autonomia e um depósito de 1,2 litros — ou seja, é mais leve, dura quase o dobro e precisa de menos pausas para esvaziar. Além disso, fica em pé sozinho e inclui um ecrã LED inteligente que mostra o nível de bateria e a potência em tempo real — detalhes práticos que o modelo da Dyson não tem.

Adquira na Amazon por 130,70 €

aspirador amazon

Quem trocou o Dyson por este modelo confirma que não sente falta do anterior. “Tinha um Dyson V12 e não noto diferença na sucção — pelo contrário, este é mais silencioso e dura mais tempo”, refere um utilizador. Outro acrescenta: “A bateria chega e sobra para duas limpezas completas". Há também quem elogie o modo automático: “Aumenta a potência sozinho quando há mais pó e não é preciso estar sempre a apertar no gatilho.” A conclusão repete-se nas avaliações: mesmo desempenho, a um terço do preço.

A potência também impressiona. Com 55 KPa de sucção e 580 W de força, o AONUS A9S aspira pó, migalhas e pelos de animais com facilidade, mesmo em carpetes espessas. O modo inteligente ajusta a potência consoante o tipo de superfície, e a escova principal inclui um sistema anti-enrolamento — ideal para casas com animais. O filtro HEPA de seis camadas retém até as partículas mais finas, garantindo ar limpo e fresco após cada utilização.

Com autonomia de 75 minutos, acessórios completos e uma construção sólida, o AONUS A9S apresenta-se como uma escolha sensata para quem quer desempenho de topo sem gastar uma fortuna. Silencioso, leve e eficaz, é visto por muitos como a alternativa mais convincente ao Dyson V8 — e o facto de custar menos de metade ajuda a explicar porque é que está a tornar-se um sucesso de vendas.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Pelos, ácaros e sujidade em estofos? Este aspirador de mão acaba com tudo

O essencial do outono: uma panela que cozinha sozinha e transforma qualquer refeição num conforto

Não fazíamos ideia de quantas funcionalidades cabia num smartwatch de 27euros. Fomos descobrir

Vamos brilhar aos 70 anos: esta é a rotina de pele de Helena Isabel

Mais Vistos

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
seg, 8 set
1

Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»

qui, 4 set
2

«Espero só chegar tranquilo»: Pedro Bianchi Prata vive noite de angústia antes de regressar a Portugal

Ontem
3

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

Ontem
4

Os filhos de Inês Aires Pereira são a cara chapada da mãe. Podemos comprovar!

Para Sempre
qua, 19 fev
5

«Não tenho palavras»: Sara Prata larga tudo para abraçar uma missão comovente, que promete mudar a vida de muitas crianças

dom, 2 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria deixa Maria de Fátima em aflição com as suas suspeitas

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Mariana impõe uma condição a Virgílio para receber a herança

A Protegida
Hoje

Raquel Tillo e namorada vão ser mães? Este video pode ser a resposta

Hoje

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

Ontem

O segredo tão bem guardado de Kelly Bailey é agora revelado

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima apanha Dudu e Rosinha aos beijos

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Estamos muito orgulhosos de ti»: Cifrão declara-se à mulher da sua vida

Hoje

O segredo tão bem guardado de Kelly Bailey é agora revelado

A Fazenda
Hoje

Ator famoso deixa a mulher em lágrimas após longo tempo de espera

Hoje

Raquel Tillo e namorada vão ser mães? Este video pode ser a resposta

Hoje

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

Ontem

Fernanda Serrano impõe-se a seguidora e reage contra críticas ao filho

A Protegida
Ontem
Mais Fora do Ecrã