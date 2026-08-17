Este aspirador sem fios promete o desempenho de um Dyson por menos de metade do preço

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Encontrar um aspirador potente que dê conta do pó, das migalhas e dos pelos de animais sem pesar no orçamento pode ser um desafio, sobretudo quando as marcas de referência custam centenas de euros. É neste contexto que o Ivormentico C10 EVO se tem destacado na Amazon, ao posicionar-se como uma alternativa direta e mais acessível a um Dyson. Custa atualmente 146,62€ e acumula boas avaliações de quem já o testou em casa.

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Potência que rivaliza com marcas mais caras

O ponto mais elogiado deste modelo é a ficha técnica. Com um motor de alta velocidade que chega às 120.000 rotações por minuto e uma potência de sucção de 600W, o aparelho consegue lidar tanto com pavimentos lisos como com a sujidade mais entranhada em tapetes e alcatifas.

Tem ainda quatro modos de utilização à escolha (ECO, Standard, Turbo e Automático), o que permite adaptar a força ao tipo de piso ou à quantidade de sujidade, poupando energia quando não é preciso usar a potência máxima. No modo automático, é o próprio aspirador que ajusta a intensidade consoante a sujidade que deteta, sem ser preciso mexer em botões.

A bateria removível, de iões de lítio, oferece até 70 minutos de autonomia no modo automático, suficiente para limpar casas maiores sem interrupções para recarregar. Por ser removível, também permite mais flexibilidade na hora de carregar, seja diretamente no aparelho ou à parte.

Pormenores pensados para o dia a dia

Além da potência, o Ivormentico C10 EVO foi pensado para facilitar a limpeza no dia a dia. O depósito, com 1,8 litros de capacidade, está dividido em duas partes, o que separa os resíduos sólidos do ar e ajuda a evitar que o filtro entupa com tanta frequência. A isto soma-se um sistema de filtragem com cinco camadas, que reduz a necessidade de estar constantemente a limpar o filtro, um detalhe particularmente útil em casas com animais de estimação ou crianças.

A escova em forma de V conta com luz verde, que ajuda a revelar pó mesmo em zonas mais escuras, e a sua estrutura direciona a sujidade para a entrada de sucção, o que melhora a recolha. A tecnologia anti-emaranhamento evita ainda que cabelos e pelos de animais fiquem presos na escova, um problema comum noutros modelos sem fios.

Para os cantos mais difíceis, o aspirador inclui uma mangueira extensível de um metro, que chega facilmente a espaços entre móveis, caixilhos de janelas ou tetos, sem ser preciso deslocar constantemente o aparelho principal. A isto junta-se ainda um bocal 2 em 1 e uma escova para frestas, que ajudam a alargar o tipo de superfícies que o aspirador consegue limpar.

A leveza do aparelho e a facilidade de manuseamento completam um conjunto que, pelo preço, se tornou uma opção a considerar para quem procura resultados semelhantes aos de um Dyson sem o custo habitual associado à marca.

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