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"Pensava comprar um Dyson, mas este convenceu-me": O aspirador de 162 € que perfuma a casa

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"Pensava comprar um Dyson, mas este convenceu-me": O aspirador de 162 € que perfuma a casa - TVI

Com quase mil avaliações e 300 compras no último mês, este aspirador de 162 € está a provar que ter a performance de um Dyson já não custa uma fortuna

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Manter a casa impecável, especialmente quando se partilha o espaço com crianças irrequietas ou animais de estimação, é um desafio constante que costuma exigir um investimento pesado em equipamentos de limpeza. No entanto, o mercado mudou e o novo SMOTURE VAC02 surge como a alternativa inteligente para quem não abdica da eficácia de um Dyson, mas prefere poupar centenas de euros. Com um motor potente de 600W, este modelo de 162,63 € (com um desconto de 33%) facilita a rotina de quem tem pouco tempo, garantindo resultados profissionais em poucos minutos e sem o transtorno dos fios a enrolarem-se nos móveis.

O que realmente surpreende quem o utiliza pela primeira vez é a versatilidade e o cuidado com os detalhes que normalmente só encontramos em marcas de luxo. Além da força bruta para aspirar, este equipamento foi desenhado para ser um aliado no bem-estar da família, adaptando-se a diferentes tipos de piso sem esforço. "É muito potente e não deixa rasto de pó", garante um dos compradores satisfeitos que decidiu trocar o seu antigo aspirador por esta versão mais moderna e tecnológica, destacando a leveza e a facilidade de manuseamento.

Os segredos que tornam este aspirador num sucesso de vendas:

  • Limpeza e perfume num só passo: Ao contrário dos equipamentos convencionais que libertam aquele odor característico de pó acumulado durante o funcionamento, este modelo inclui um difusor que espalha uma fragrância fresca enquanto aspira, deixando cada divisão com um aroma de casa lavada.
  • A luz verde que revela a sujidade oculta: A escova principal está equipada com uma luz LED verde especial. Esta tecnologia cria um contraste no chão que expõe as partículas e os pelos invisíveis a olho nu, sendo infalível para limpar debaixo dos sofás ou em cantos escuros.
  • Poder de sucção de elite: Com uma pressão de 50 KPa, consegue extrair a sujidade mais profunda das carpetes e tapetes, algo fundamental para quem tem animais em casa e não prescinde de uma higiene rigorosa em todas as superfícies.
  • Autonomia para a casa toda: A bateria dura até 65 minutos, o que permite percorrer várias divisões sem interrupções. Além disso, o ecrã tátil mostra exatamente a carga restante, para que nunca seja apanhada de surpresa a meio da tarefa.
  • Conforto e design inteligente: O aspirador é ergonómico e mantém-se de pé sozinho, o que é ideal quando precisa de interromper a limpeza para atender o telefone ou organizar um brinquedo. No final, o depósito de grande capacidade esvazia-se com um simples clique, evitando qualquer contacto direto com os resíduos.

Para quem valoriza um ambiente saudável, o sistema de filtragem de 8 níveis é um diferencial importante, pois retém 99,99% das partículas e purifica o ar da casa enquanto trabalha. Esta combinação de tecnologia e facilidade de utilização explica por que razão tantas famílias estão a optar por este modelo em vez de gastarem o triplo em marcas de renome. Como resume um dos utilizadores rendidos: "Não tem nada a invejar aos modelos de topo; tem potência, luz e um desempenho surpreendente por uma fração do preço".

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