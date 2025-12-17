Utilizadores que vieram da Dyson estão surpreendidos com este aspirador sem fios

Este artigo pode conter links afiliados*

O Circlio NOVAX T80 tem vindo a aparecer com frequência nas avaliações da Amazon, onde soma 4,6 estrelas em mais de 1.160 opiniões. Uma parte significativa desses comentários vem de utilizadores que já tinham aspiradores Dyson e optaram por mudar após uma avaria, acabando por comparar diretamente o desempenho entre os dois equipamentos.

Com um motor de 600 W e uma potência de sucção anunciada de 58.000 Pa, este aspirador sem fios é descrito como capaz de lidar com sujidade persistente em carpetes, pavimentos duros e zonas com pelos de animais. O modelo disponibiliza quatro modos de funcionamento, permitindo ajustar a intensidade conforme o tipo de superfície e a necessidade do momento.

A bateria garante até 75 minutos de autonomia no modo Eco, valor que vários utilizadores consideram suficiente para limpar casas de dimensão média sem interrupções. O carregamento é feito em cerca de 2 a 2,5 horas, através de um suporte de parede. Um detalhe destacado é o design autostático, que permite deixar o aspirador em pé sem apoio.

Outro elemento referido é a luz LED verde integrada na escova, que ajuda a tornar visível o pó que normalmente passa despercebido. A escova em “V” é apontada como eficaz na recolha de pelos, enquanto o sistema de filtragem HEPA em seis etapas promete reter 99,99% das partículas, algo valorizado por quem tem alergias.

A comparação com a Dyson surge repetidamente nas avaliações. Há quem tenha trocado um Dyson V7 ou V10 e afirme estar mais satisfeito com este modelo, referindo maior autonomia e uma experiência de utilização mais confortável. Frases como “não fica nada atrás” ou “Melhor que o meu Dyson V10” aparecem associadas à potência, ao silêncio e à duração da bateria, reforçando a ideia de que este aspirador oferece um equilíbrio difícil de ignorar face ao preço.

