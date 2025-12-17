Utilizadores que vieram da Dyson estão surpreendidos com este aspirador sem fios

Este artigo pode conter links afiliados*

Utilizadores que vieram da Dyson estão surpreendidos com este aspirador sem fios - TVI

Quem já teve um Dyson tem elogiado a potência e autonomia do Circlio NOVAX T80

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

O Circlio NOVAX T80 tem vindo a aparecer com frequência nas avaliações da Amazon, onde soma 4,6 estrelas em mais de 1.160 opiniões. Uma parte significativa desses comentários vem de utilizadores que já tinham aspiradores Dyson e optaram por mudar após uma avaria, acabando por comparar diretamente o desempenho entre os dois equipamentos.

Com um motor de 600 W e uma potência de sucção anunciada de 58.000 Pa, este aspirador sem fios é descrito como capaz de lidar com sujidade persistente em carpetes, pavimentos duros e zonas com pelos de animais. O modelo disponibiliza quatro modos de funcionamento, permitindo ajustar a intensidade conforme o tipo de superfície e a necessidade do momento.

A bateria garante até 75 minutos de autonomia no modo Eco, valor que vários utilizadores consideram suficiente para limpar casas de dimensão média sem interrupções. O carregamento é feito em cerca de 2 a 2,5 horas, através de um suporte de parede. Um detalhe destacado é o design autostático, que permite deixar o aspirador em pé sem apoio.

Adquira aqui

aspirador tipo dyson

Outro elemento referido é a luz LED verde integrada na escova, que ajuda a tornar visível o pó que normalmente passa despercebido. A escova em “V” é apontada como eficaz na recolha de pelos, enquanto o sistema de filtragem HEPA em seis etapas promete reter 99,99% das partículas, algo valorizado por quem tem alergias.

A comparação com a Dyson surge repetidamente nas avaliações. Há quem tenha trocado um Dyson V7 ou V10 e afirme estar mais satisfeito com este modelo, referindo maior autonomia e uma experiência de utilização mais confortável. Frases como “não fica nada atrás” ou “Melhor que o meu Dyson V10” aparecem associadas à potência, ao silêncio e à duração da bateria, reforçando a ideia de que este aspirador oferece um equilíbrio difícil de ignorar face ao preço.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

“Recomendo sobretudo a quem tem alergias.”Colchões, sofás e almofadas livres de pó e ácaros com este aparelho

Um aspirador que limpa colchões, sofás e ainda roda 180 graus? Existe e todos adoram

Máquina de limpeza de estofos da Rowenta atinge preço histórico — uma ajuda prática para manter a casa impecável

Preço deste robot que aspira e lava numa só passagem caiu de 499€ para 199€

Mais Vistos

Agir é alvo de ofensas e deixa resposta que ninguém esperava

Ontem
1

Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido

qui, 18 set
2

«Ser-te-ei eternamente grato por tudo»: A homenagem de Tony Carreira a uma presença única e marcante na vida da filha Sara

seg, 15 dez
3

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi espia momento íntimo da filha com Armando

Terra Forte
Hoje
4

Tony Carreira completa 61 anos. Recorde alguns dos seus maiores sucessos!

30 dez 2024
5

Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

A Protegida
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Bomba em «Terra Forte»: Sammy confessa a Maria de Fátima que ama Flor

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

A Protegida
Hoje

«Os bebés de quem tanto falamos»: O gesto solidário de Sara Prata e da filha de 5 anos que emocionou todos

Hoje

Bastidores de «Terra Forte»: Rita Pereira abre as portas do estúdio e revela todos os segredos

Terra Forte
Hoje

«Estas cicatrizes vão contar a história de um filho que cuidou do pai»: A história comovente de ator famoso

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi espia momento íntimo da filha com Armando

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Os bebés de quem tanto falamos»: O gesto solidário de Sara Prata e da filha de 5 anos que emocionou todos

Hoje

«Estas cicatrizes vão contar a história de um filho que cuidou do pai»: A história comovente de ator famoso

Hoje

Bastidores de «Terra Forte»: Rita Pereira abre as portas do estúdio e revela todos os segredos

Terra Forte
Hoje

«É um assunto de família»: Maria Botelho Moniz partilha momento especial com Pedro Bianchi Prata e o filho

Ontem

«Não foi uma decisão fácil»: Ator da TVI revela mudança radical na sua vida

Festa é Festa
Ontem

«Toda a gente contra mim»: Filha de atores famosos vítima de bullying

Ontem
Mais Fora do Ecrã