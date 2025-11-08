"Simplesmente superior ao Dyson por uma fração do preço": aspirador de 162€ soma milhares de elogios

Este artigo pode conter links afiliados*

"Simplesmente superior ao Dyson por uma fração do preço": aspirador de 162€ soma milhares de elogios - TVI

É fenómeno de vendas na Amazon, tem 13 mil avaliações e custa três vezes menos que o Dyson

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

O aspirador LEVOIT tem vindo a ganhar popularidade na Europa por oferecer qualidade de gama alta a um preço muito mais acessível. Com tecnologia anti-enredos, autonomia até 50 minutos e filtração HEPA de 99,9 %, apresenta-se como uma alternativa sólida às marcas mais caras.

Desempenho que surpreende

O ponto de comparação mais comum é inevitável: muitos utilizadores afirmam que rivaliza com o Dyson, mas por uma fração do preço. Um utilizador que o testou durante um ano afirma: “É simplesmente melhor do que o Dyson. É mais confortável de usar e aspira com muito mais força.” Outro, que trocou o Dyson V7 pelo LEVOIT, acrescenta: “Tem mais potência e a bateria chega perfeitamente para limpar a casa toda de uma só vez.”

O que dizem os utilizadores

Quem já conhecia marcas como Shark, Philips ou Dyson garante que o LEVOIT não fica atrás em qualidade. Destacam o design cuidado, o peso reduzido e a boa construção, que o tornam leve e fácil de usar em qualquer tipo de pavimento. De Itália chegam mais elogios: a potência de aspiração e a mini escova turbo são frequentemente apontadas como pontos fortes, conseguindo remover sujidade e pelos onde outros falham. No geral, os utilizadores descrevem-no como um aspirador potente, leve e rápido a carregar — uma verdadeira alternativa às opções de topo.

Adquira aqui

aspirador sem fios

Tecnologia e praticidade

O sistema anti-enredos deste modelo evita que cabelos e pelos se acumulem na escova, reduzindo a manutenção. Um utilizador que só conhecia os purificadores da marca ficou “muito surpreendido”, elogiando as três escovas incluídas e o cesto removível que facilita a limpeza. O filtro HEPA captura 99,9 % das partículas, ideal para quem sofre de alergias, e é lavável para que dure mais tempo.

Versátil e fácil de usar

O sistema sem fios transforma-se facilmente num aspirador de mão para sofás, carros e zonas de difícil acesso. A bateria garante até 50 minutos de utilização, suficiente para limpar um apartamento médio sem interrupções. O depósito de 1,2 litros evita esvaziamentos frequentes, o ecrã LED mostra a bateria em tempo real e a luz na escova ajuda a ver melhor o pó debaixo dos móveis e em cantos escuros.

No fim de contas, o LEVOIT mostra que já não é preciso gastar uma fortuna para ter um aspirador potente e prático. É silencioso, leve, tem modo turbo para limpezas mais difíceis e traz todos os acessórios necessários. Quem o usa destaca sobretudo a facilidade de utilização e o equilíbrio entre desempenho e preço — uma alternativa convincente às marcas de topo.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Por que é que toda a gente está a comprar este cortador de castanhas na Amazon?

Está entre os mais vendidos da Amazon há meses e custa 125€: este aspirador robot limpa por si

Escorredor da loiça inteligente com drenagem giratória deixa tudo seco na cozinha

Finalmente! Aspirador que deixa sofás, vidros e carpetes como novos está a menos de 100 euros

Mais Vistos

Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz

seg, 3 nov
1

Vem aí em «Terra Forte»: Flor descai-se e o seu plano é descoberto?

Terra Forte
seg, 3 nov
2

Air fryer: a função escondida que facilita (muito) a vida na cozinha

Ontem
3

Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Ontem
4

Pensada ao detalhe: as fotos da festa de aniversário da filha mais velha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo

25 mar 2024
5

Vem aí em «A Protegida»: Jorge faz mal a Carlota?

A Protegida
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desiste de lutar pela herança?

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Jorge faz mal a Carlota?

A Protegida
Ontem

«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde

Ontem

Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Ontem

Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

Cacau
qui, 6 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”

Hoje

Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Ontem

«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde

Ontem

Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

Cacau
qui, 6 nov

Horas antes de um momento decisivo, Jessica Athayde faz confissão inesperada: “Hoje odeio tudo!"

qui, 6 nov

“Foi uma noite longa…”: Laura Figueiredo vive horas de angústia e preocupação com o filho Gabriel

qui, 6 nov
Mais Fora do Ecrã