"Simplesmente superior ao Dyson por uma fração do preço": aspirador de 162€ soma milhares de elogios

O aspirador LEVOIT tem vindo a ganhar popularidade na Europa por oferecer qualidade de gama alta a um preço muito mais acessível. Com tecnologia anti-enredos, autonomia até 50 minutos e filtração HEPA de 99,9 %, apresenta-se como uma alternativa sólida às marcas mais caras.

Desempenho que surpreende

O ponto de comparação mais comum é inevitável: muitos utilizadores afirmam que rivaliza com o Dyson, mas por uma fração do preço. Um utilizador que o testou durante um ano afirma: “É simplesmente melhor do que o Dyson. É mais confortável de usar e aspira com muito mais força.” Outro, que trocou o Dyson V7 pelo LEVOIT, acrescenta: “Tem mais potência e a bateria chega perfeitamente para limpar a casa toda de uma só vez.”

O que dizem os utilizadores

Quem já conhecia marcas como Shark, Philips ou Dyson garante que o LEVOIT não fica atrás em qualidade. Destacam o design cuidado, o peso reduzido e a boa construção, que o tornam leve e fácil de usar em qualquer tipo de pavimento. De Itália chegam mais elogios: a potência de aspiração e a mini escova turbo são frequentemente apontadas como pontos fortes, conseguindo remover sujidade e pelos onde outros falham. No geral, os utilizadores descrevem-no como um aspirador potente, leve e rápido a carregar — uma verdadeira alternativa às opções de topo.

Tecnologia e praticidade

O sistema anti-enredos deste modelo evita que cabelos e pelos se acumulem na escova, reduzindo a manutenção. Um utilizador que só conhecia os purificadores da marca ficou “muito surpreendido”, elogiando as três escovas incluídas e o cesto removível que facilita a limpeza. O filtro HEPA captura 99,9 % das partículas, ideal para quem sofre de alergias, e é lavável para que dure mais tempo.

Versátil e fácil de usar

O sistema sem fios transforma-se facilmente num aspirador de mão para sofás, carros e zonas de difícil acesso. A bateria garante até 50 minutos de utilização, suficiente para limpar um apartamento médio sem interrupções. O depósito de 1,2 litros evita esvaziamentos frequentes, o ecrã LED mostra a bateria em tempo real e a luz na escova ajuda a ver melhor o pó debaixo dos móveis e em cantos escuros.

No fim de contas, o LEVOIT mostra que já não é preciso gastar uma fortuna para ter um aspirador potente e prático. É silencioso, leve, tem modo turbo para limpezas mais difíceis e traz todos os acessórios necessários. Quem o usa destaca sobretudo a facilidade de utilização e o equilíbrio entre desempenho e preço — uma alternativa convincente às marcas de topo.

