O aspirador sem fios com mais de 4.600 avaliações que está a destronar a Dyson custa 154€ no Prime Day

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Quando um aspirador acumula 4,7 estrelas em mais de 4.600 avaliações, há razões concretas para isso. O destaque vai para um detalhe que se repete em quase todos os comentários: a maioria dos compradores vinha de um Dyson — e não voltou. Durante o Prime Day, este aspirador sem fios desceu de 177€ para 154,50€, com 17% de desconto.

O que faz e como funciona

Sem cabo e sem complicações — este aspirador funciona a bateria e chega a qualquer divisão da casa sem estar preso a uma tomada. O sensor de pó integrado deteta automaticamente a quantidade de sujidade e ajusta a potência sozinho, o que poupa bateria e evita ter de andar a mudar definições a meio da limpeza. Com 75 minutos de autonomia, dá para fazer a casa inteira — e ainda sobra.

Sucção de 55 kPa — lida com pelos de animais, pó fino e migalhas em qualquer superfície

Modo automático com sensor de pó que regula a potência sem intervenção

Depósito de 1,3 litros que se esvazia com um botão, sem sujar as mãos

Luzes LED na escova para ver a sujidade escondida debaixo dos móveis

Ecrã tátil para monitorizar a bateria e mudar de modo com um toque

Suporte de parede e kit completo de acessórios incluídos na caixa

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Mais leve, mais barato — e aspira tão bem

A Dyson tem a reputação, mas também tem o preço: os modelos mais populares facilmente chegam aos 500€ ou mais. O que surpreende nas avaliações deste aspirador é a quantidade de compradores que fizeram essa troca e saíram a ganhar. "Não vejo diferença nenhuma entre este aspirador e um Dyson — aspira lindamente e a bateria dura uma eternidade", conta uma utilizadora com 115 metros quadrados de casa. Outro comprador com 150 metros quadrados confirma: "está muito à altura de um Dyson, tem potência e o modo automático varia a sucção conforme a sujidade." Quem tem animais em casa acrescenta que a escova — ao contrário da concorrência — "não fica cheia de pelos emaranhados", o que faz uma diferença enorme na manutenção diária.

A opinião de quem já usa

O modo automático é o favorito de quase todos: "dá perfeitamente para aspirar a casa toda com calma sem ter de tocar em nada." A luz LED na escova também aparece com frequência: "faz-te ver sujidade pelo chão que achavas que nem existia." E a facilidade de limpeza do depósito — "basta carregar num botão e a tampa abre por baixo sem sujar as mãos" — é outro dos pontos que os compradores destacam. Uma utilizadora com casa de três andares resume: "muito prático, faz pouco barulho, pesa pouco e a bateria chega para todas as divisões — recomendo a 100%."

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