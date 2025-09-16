"Tenho um Dyson V8 e este não lhe fica atrás": conheça a alternativa acessível que surpreende pela potência

Este artigo pode conter links afiliados*

Manter a casa impecável pode ser um desafio diário, sobretudo para quem tem pouco tempo ou animais de estimação. É por isso que os aspiradores sem fios se tornaram tão populares: oferecem potência, mobilidade e são fáceis de usar. O SMOTURE VAC01 é um dos modelos que mais tem dado que falar, não apenas pelas características técnicas mas também porque muitos compradores o comparam diretamente ao Dyson — e a um preço de apenas 150 euros.

Com 50KPA de sucção, motor de 600W e até 65 minutos de autonomia, este aspirador vertical oferece especificações semelhantes às de modelos bem mais caros. Inclui ainda um modo automático inteligente que ajusta a potência ao tipo de pavimento, filtro HEPA para maior higiene e iluminação LED que revela até o pó mais escondido. Como destaca uma utilizadora: “Com a luz vê-se todo o pó que o meu aspirador anterior não apanhava — e este deixa tudo perfeito.”

Outro ponto de destaque é a praticidade. O tubo telescópico e a e a escova que evita nós tornam a limpeza mais fácil, enquanto a bateria removível pode ser carregada separadamente, sem necessidade de fixar a base à parede. Para muitos, esta é mesmo uma vantagem face à Dyson. Como refere um comprador: “Tenho um Dyson V8 e este SMOTURE tem funcionalidades que o Dyson não tem, como a bateria removível e a luz. Em termos de potência, são muito semelhantes.”

A experiência de utilização tem surpreendido os clientes. Vários destacam a rapidez de carregamento, a facilidade de manuseio e a eficácia contra os pelos de animais. Uma opinião partilhada resume bem essa sensação: “Aspirar o carro foi uma surpresa, chega a todos os cantos e aspira muito bem. Foi das melhores compras que fiz.” Outro utilizador acrescenta: “O ruído é normal, até um pouco menor do que o do meu Dyson anterior.”

Com uma avaliação média de 4,5 estrelas na Amazon e centenas de comentários positivos, este aspirador tem conquistado espaço como uma alternativa real aos modelos Dyson. Quem já experimentou não tem dúvidas: “Ótima relação qualidade-preço, dificilmente há melhor por este valor.”

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.