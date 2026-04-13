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“Não me faz sentir saudades da Dyson”: O aspirador de 122€ que superou as expetativas de quem tinha um V8

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“Não me faz sentir saudades da Dyson”: O aspirador de 122€ que superou as expetativas de quem tinha um V8 - TVI

Depois de anos fiel ao padrão de ouro da limpeza, uma utilizadora revela como um modelo de supermercado conseguiu substituir o seu antigo Dyson V8 com vantagens inesperadas.

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A transição de um equipamento de luxo para uma opção mais acessível costuma ser acompanhada de algum ceticismo, mas para quem procura eficiência, a experiência pode ser surpreendente. Após anos a utilizar um Dyson V8, uma utilizadora decidiu dar uma oportunidade ao Levoit LVAC-200 e confessa: não sente saudades. Segundo o seu relato, este novo aliado de limpeza não só cumpre a mesma função, como consegue ser ainda mais fácil de esvaziar e manusear no dia a dia graças ao seu design. A eficácia foi tão evidente que, depois de testar o equipamento numa casa de campo, não hesitou em adquirir uma segunda unidade para a sua residência habitual.

O fim dos cabelos emaranhados na escova

Um dos maiores trunfos deste modelo é a sua tecnologia exclusiva anti-emaranhamento, certificada pela TÜV. Através de um rolo 2 em 1 que combina tiras de borracha e tecido, o aspirador recolhe cabelos compridos e pelos de animais sem que estes fiquem presos na escova — eliminando a tarefa ingrata de ter de os cortar à mão. Além disso, as luzes LED frontais revelam cada partícula de pó no chão, garantindo uma limpeza minuciosa até debaixo dos móveis, já que o corpo do aspirador consegue ficar totalmente plano.

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Performance validada por milhares

Os números confirmam o que as críticas dizem: com uma média sólida de 4,4 estrelas e mais de 5.000 avaliações globais, a Levoit provou que a potência não tem de estar ligada a um preço exorbitante. Com um motor que atinge as 100.000 rpm, o aspirador garante uma sucção potente e uma autonomia que chega aos 50 minutos em modo Eco. Só no último mês, mais de 50 pessoas garantiram o seu exemplar, destacando a versatilidade dos acessórios para limpar desde o chão até ao sofá ou ao carro.

Onde aproveitar a oportunidade

Atualmente, o Levoit LVAC-200 encontra-se com um desconto de 24% na Amazon, fixando o preço nos 122€. É uma oportunidade de conseguir um sistema de filtragem de 5 etapas (que retém 99,9% das partículas) e uma tecnologia de escova avançada por uma fração do custo das marcas de prestígio. Se procura a eficácia de um topo de gama sem o investimento habitual, pode começar por aqui.

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