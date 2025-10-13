“Superou completamente as expectativas": o aspirador que rivaliza com Dyson está a menos de 80 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

“Superou completamente as expectativas": o aspirador que rivaliza com Dyson está a menos de 80 euros - TVI

Se pensava que só Dyson oferecia potência de verdade, o Zynet S9 está prestes a surpreendê-lo

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Durante anos, a Dyson foi a referência máxima no mundo dos aspiradores — potente, elegante e, convenhamos, com um preço que faz pensar duas vezes. Mas o mercado mudou, e há modelos que prometem o mesmo desempenho por muito menos. O Zynet S9 é um desses casos: um aspirador sem fios que surpreende pela força de sucção, pelos detalhes de design e, sobretudo, pela excelente relação qualidade-preço. À primeira vista parece mais um aspirador comum, mas bastam algumas utilizações (ou ler as centenas de avaliações) para perceber que vai muito além disso.

Logo ao ligar, nota-se a diferença. O motor sem escovas de última geração garante uma aspiração potente e silenciosa, captando pó, migalhas e pelos de animais sem esforço. O tubo articulado é outro detalhe que conquista — permite limpar por baixo de sofás e camas sem precisar de se dobrar, poupando tempo e, sobretudo, as costas. Quem o comprou elogia precisamente essa ergonomia inteligente que torna a limpeza menos cansativa e mais eficiente.

Adquira aqui

aspirador tipo dyson zynet s9

Nos comentários da Amazon, o entusiasmo é evidente. “Precisava de algo económico mas potente — superou completamente as expectativas”, diz uma utilizadora. Outro cliente escreve que “é muito mais robusto do que esperava” e que a limpeza ficou “muito mais simples”. As comparações com a Dyson são inevitáveis — e favoráveis. Há quem garanta que o este aspirador oferece uma qualidade muito próxima, mas a um preço bem mais acessível. Com uma autonomia até 45 minutos, é mais do que suficiente para limpar toda a casa sem interrupções.

Para além da potência, são os pequenos pormenores que fazem a diferença no dia a dia: o filtro HEPA de cinco etapas, que elimina quase todas as partículas de pó e alergénios, e a luz LED na escova, que ilumina os cantos mais escuros. A base de carregamento ajuda a manter tudo organizado, e o conjunto de acessórios — desde o bocal para fendas até à escova 2 em 1 — torna o aspirador ainda mais versátil.

No fim, a conclusão é simples: não é preciso gastar uma fortuna para ter uma limpeza profissional. O Zynet S9 combina potência, autonomia e design inteligente, rivalizando com modelos muito mais caros. É a prova de que um bom aspirador pode ser um investimento inteligente — e não um luxo.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Não fazíamos ideia de quantas funcionalidades cabia num smartwatch de 27euros. Fomos descobrir

Rugas e manchas: o sérum anti-idade mais vendido da Amazon está a conquistar mulheres e homens

Se ainda não se rendeu à febre das air fryers, este modelo de 50 euros é a oportunidade perfeita

Escorredor da loiça inteligente com drenagem giratória deixa tudo seco na cozinha

Mais Vistos

Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca

A Fazenda
Hoje
1

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Eis o final impressionante de Eva e Talu

A Fazenda
Ontem
2

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

A Fazenda
Hoje
3

Exclusivo «A Fazenda»: Revelamos o final de Ary e Júlia

A Fazenda
sex, 10 out
4

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

A Fazenda
Hoje
5

Vem aí em «A Fazenda»: Os dias de glória de Lukenia estão a chegar ao fim?

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

A Fazenda
Hoje

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

qui, 9 out

Exclusivo «A Protegida»: A herança de Benedita é distribuída, mas há surpresas

A Protegida
Ontem

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Festa é Festa
sáb, 11 out

Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»

Ontem

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Matilde Breyner viveu momento de desespero, que ficou marcado por um milagre inesperado

Hoje

«Meu anjo»: José Carlos Pereira revive tempos de “Anjo Selvagem” de forma inédita

Hoje

«Até assusta: José Carlos Pereira partilha fotografia e deixa fãs chocados

Festa é Festa
Hoje

«Ver sofrer quem tanto gostamos»: A mensagem de Fernanda Serrano que tocou o coração de todos

A Protegida
Hoje

«Julgaram-me. Censuraram-me»: Joana Madeira quebra silêncio sobre drama vivido com a filha

Hoje

David Carreira regressa ao futebol e deixa fãs em delírio

Hoje
Mais Fora do Ecrã