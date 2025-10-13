“Superou completamente as expectativas": o aspirador que rivaliza com Dyson está a menos de 80 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Durante anos, a Dyson foi a referência máxima no mundo dos aspiradores — potente, elegante e, convenhamos, com um preço que faz pensar duas vezes. Mas o mercado mudou, e há modelos que prometem o mesmo desempenho por muito menos. O Zynet S9 é um desses casos: um aspirador sem fios que surpreende pela força de sucção, pelos detalhes de design e, sobretudo, pela excelente relação qualidade-preço. À primeira vista parece mais um aspirador comum, mas bastam algumas utilizações (ou ler as centenas de avaliações) para perceber que vai muito além disso.

Logo ao ligar, nota-se a diferença. O motor sem escovas de última geração garante uma aspiração potente e silenciosa, captando pó, migalhas e pelos de animais sem esforço. O tubo articulado é outro detalhe que conquista — permite limpar por baixo de sofás e camas sem precisar de se dobrar, poupando tempo e, sobretudo, as costas. Quem o comprou elogia precisamente essa ergonomia inteligente que torna a limpeza menos cansativa e mais eficiente.

Nos comentários da Amazon, o entusiasmo é evidente. “Precisava de algo económico mas potente — superou completamente as expectativas”, diz uma utilizadora. Outro cliente escreve que “é muito mais robusto do que esperava” e que a limpeza ficou “muito mais simples”. As comparações com a Dyson são inevitáveis — e favoráveis. Há quem garanta que o este aspirador oferece uma qualidade muito próxima, mas a um preço bem mais acessível. Com uma autonomia até 45 minutos, é mais do que suficiente para limpar toda a casa sem interrupções.

Para além da potência, são os pequenos pormenores que fazem a diferença no dia a dia: o filtro HEPA de cinco etapas, que elimina quase todas as partículas de pó e alergénios, e a luz LED na escova, que ilumina os cantos mais escuros. A base de carregamento ajuda a manter tudo organizado, e o conjunto de acessórios — desde o bocal para fendas até à escova 2 em 1 — torna o aspirador ainda mais versátil.

No fim, a conclusão é simples: não é preciso gastar uma fortuna para ter uma limpeza profissional. O Zynet S9 combina potência, autonomia e design inteligente, rivalizando com modelos muito mais caros. É a prova de que um bom aspirador pode ser um investimento inteligente — e não um luxo.

