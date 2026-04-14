Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Se eu pudesse recomendar apenas um aspirador vertical, seria este (e agora custa só 105€)

Este artigo pode conter links afiliados*

Se eu pudesse recomendar apenas um aspirador vertical, seria este (e agora custa só 105€) - TVI

Este é o aspirador que convence até quem já teve modelos de luxo e acaba de baixar de 161€ para apenas 105€

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Se me perguntassem qual o único aspirador que realmente vale a pena comprar hoje, a resposta seria esta. É um modelo potente e leve que agora baixou para os 105€, provando que não é preciso gastar 500€ para ter resultados profissionais. É um investimento seguro para quem quer uma casa impecável sem complicações e sem custos desnecessários.

Adquira na Amazon a 105,26€ 

vactech pro aspirador vertical

Desempenho de elite que está a conquistar milhares de famílias

A razão para este ser o aspirador que eu recomendo é simples: a sua potência de 35 kPa entrega resultados profissionais com um manuseamento muito simples. Aliás, nas mais de 4.600 avaliações, a comparação com a Dyson é constante, com os clientes a reforçarem que “é idêntico aos modelos mais caros, mas muito mais económico” e que “aspira melhor do que marcas que custam o triplo”. O sucesso é tanto que o aparelho se tornou viral nas redes sociais, com vários vídeos a mostrar, na prática, como é que ele consegue ser tão eficaz.

Luz LED: Para encontrar a sujidade que ninguém vê

Tal como num enredo cheio de mistérios, a sujidade esconde-se onde menos esperamos. Este aspirador inclui uma luz LED verde na escova que revela o pó invisível nos cantos mais escuros, garantindo que a casa fica realmente limpa. É um equipamento versátil, 6-em-1 (perfeito para os sofás ou para o carro) e conta com uma autonomia de 35 minutos, tempo mais do que suficiente para deixar tudo pronto para o grande momento da noite em frente à televisão.

A oportunidade certa para mudar a sua rotina

Só no último mês, mais de duas mil pessoas aproveitaram esta promoção. Com uma bateria removível, um design elegante em dourado e um filtro lavável que purifica o ar, este aspirador é o ajudante que faltava no seu dia a dia. Se estava à espera do momento ideal para reformar o seu aspirador antigo e pesado, este desconto de 56€ é o argumento decisivo. Afinal, o seu tempo é precioso e deve ser guardado para o que realmente importa: relaxar no sofá, pôr as séries em dia ou aproveitar a companhia da família sem ter de se preocupar com o pó acumulado no chão.

Adquira na Amazon a 105,26€ 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Poupe 80 euros: O aspirador da Roborock que aspira e lava o chão está a preço de saldo

Esqueça os relógios caros: Esta pulseira da Xiaomi de 20€ monitoriza a saúde e tem 50 modos de treino

Veja as suas novelas em qualquer lado: O tablet de 100€ que já traz teclado e rato

Os ténis que estão a desaparecer: Adidas clássicos a 34 € na Amazon

Vi este modelo em todo o lado em Londres e agora está com 46% de desconto na Amazon

“O íman é surpreendentemente potente”: o suporte de telemóvel com classificação máxima

Para qualquer problema de pele, há um bálsamo que toda a gente conhece (e está na Amazon por 9 euros)

Quer o seu sofá sempre cheiroso e sem nódoas? Este aparelho de 80€ é a resposta

Os ténis perfeitos para voltar ao ginásio custam menos de 40 euros

Mais Vistos

«Já estamos separados»: Atriz acarinhada separa-se após anos de relação e uma filha em comum

Ontem
1

Eis o encontro de Leonor Seixas com uma estrela internacional, que está a ser comentado: «Arrasaram»

Cacau
28 jan 2025
2

«Tenho muita dificuldade em perdoar»: Maria Botelho Moniz surpreende com revelação inesperada

Ontem
3

Isto é o que Maria Botelho Moniz anda a fazer, enquanto não aparece nos ecrãs

30 set 2025
4

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy fica em choque ao saber que é pai de Rosinha

Terra Forte
sáb, 31 jan
5

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy desaba em lágrimas após decisão dos filhos sobre Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy desaba em lágrimas após decisão dos filhos sobre Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara está apaixonada por Bruno?

Amor à Prova
Hoje

Pedro Granger sofre acidente. Saiba o que aconteceu

Hoje

“Assumir o luto”: Maria Rueff faz revelação profunda

Hoje

“Finalmente tomei uma decisão”: Frederico Amaral, marido de Marta Andrino, reage a críticas sobre a sua aparência

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Susette corre risco de vida?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Regresso ao passado: Kelly Bailey deixa detalhe comovente que está a dar que falar

A Fazenda
Hoje

Inesquecível: Agir partilha palco com a filha pela primeira vez

Hoje

Pedro Granger sofre acidente. Saiba o que aconteceu

Hoje

“Assumir o luto”: Maria Rueff faz revelação profunda

Hoje

“A história continua…”: David Carreira levanta suspeitas sobre grande novidade

Hoje

“Tanto tempo longe de ti”: Fernanda Serrano emociona-se e faz promessa inesperada

A Protegida
Hoje
Mais Fora do Ecrã