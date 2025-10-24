Parece um Dyson mas custa 142 euros: o aspirador vertical com 4,9 estrelas

Por 142 euros, o Venhidely AX900 promete 70 minutos de autonomia e potência profissional.

Quando se fala em aspiradores verticais de alta performance, as marcas premium dominam a conversa. Mas há alternativas que desafiam essa lógica. O Venhidely AX900, disponível por 142 euros (com desconto de 39% aplicado), acumula uma classificação invulgar de 4,9 estrelas na Amazon. Os comentários repetem o mesmo padrão: surpresa com a relação qualidade-preço. "Superou completamente as minhas expectativas", resume uma utilizadora que esperava um desempenho modesto e encontrou algo diferente.

O que dizem as avaliações sobre a performance

As opiniões convergem num ponto: a força com que aspira. Tapetes densos, pelos de animais, migalhas – nada parece resistir. "A potência de sucção é excelente, mesmo em tapetes grossos e consegue recolher facilmente o pó e os pelos de animais de estimação", confirma uma compradora. Com três níveis de intensidade ajustáveis, o aparelho adapta-se a diferentes superfícies sem desperdiçar bateria. E a autonomia é generosa: 70 minutos permitem cobrir cerca de 250 m² numa única carga. "A bateria aguenta bem para limpar toda a casa, mesmo dedicando tempo aos cantos e por baixo dos móveis", partilha um utilizador que testou em áreas maiores.

aspirador tipo dyson amazon

Detalhes que facilitam o dia a dia

Há funcionalidades que parecem secundárias até se usarem regularmente. O ecrã táctil LED, por exemplo, elimina a adivinhação: mostra bateria restante, modo activo e avisa se há bloqueios. "O ecrã táctil é muito prático e o design leve faz com que seja cómodo de usar, incluindo em cantos difíceis", descreve quem já habituou à interface.

A escova motorizada roda 180 graus e integra luzes LED – úteis para ver debaixo de sofás ou armários. "Este pequeno detalhe evita que os pelos fiquem presos como acontecia com o meu aspirador anterior", nota uma cliente. Outro ponto elogiado: o design vertical equilibrado que permite largar o aspirador em pé sem apoio. "O que mais gostei é que se aguenta em pé sozinho... muito prático! Recomendo totalmente."

Pensado para quem tem alergias (e animais)

O filtro HEPA retém partículas microscópicas, o que faz diferença para quem tem sensibilidade respiratória. O depósito esvazia-se sem contacto directo com o pó acumulado, e toda a manutenção é acessível. Para lares com animais, os testemunhos são claros: "É leve, muito manejável e apanha tudo. Aspira pelos, migalhas, areia, cantos e tudo o que o gato consegue espalhar pela casa."

Disponível na Amazon com entrega gratuita, este aspirador propõe uma equação simples: desempenho comparável a modelos bem mais caros, por 142 euros. A classificação de 4,9 estrelas sugere que a proposta tem ressonância.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

