Finalmente! Aspirador que deixa sofás, vidros e carpetes como novos está a menos de 100 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Uma opção acessível para quem procura resultados profissionais em casa.

Manter uma casa impecável vai muito além das tarefas mais básicas. Quando se trata de estofos, tapetes ou superfícies que acumulam sujidade, é fundamental contar com um aparelho capaz de uma limpeza mais profunda. É aqui que um aspirador profissional faz toda a diferença. E se alguns modelos podem ultrapassar facilmente os mil euros, existem alternativas acessíveis. Este, em particular, está agora disponível por menos de 100 euros.

Potência e versatilidade num só equipamento

Com 1400 W de potência e uma sucção de 22 kPa, este modelo destaca-se pela eficiência em diferentes cenários: desde o pó mais fino até líquidos mais difíceis de remover. Para casas com animais, ou para quem deseja renovar sofás e carpetes, os acessórios incluídos são uma mais-valia.

Depósitos amplos e filtro HEPA

Outro ponto forte está na capacidade. O depósito de água limpa comporta 4 litros e o de água suja atinge 20 litros, reduzindo paragens durante a utilização. Já o filtro HEPA assegura que o ar regressa mais limpo, o que é especialmente vantajoso para quem sofre de alergias ou procura um ambiente mais fresco.

Mobilidade pensada para toda a casa 

O design privilegia a praticidade. O raio de ação superior a 7 metros permite alcançar todos os cantos sem constantes trocas de tomada. Além disso, o pulverizador de pressão é particularmente eficaz em superfícies têxteis, facilitando a remoção de manchas persistentes.

Um verdadeiro 6 em 1

Mais do que um simples aspirador, este modelo da Cecotec é um equipamento multifunções: limpa pisos, vidros, estofos, aspira pó, líquidos e até pêlos de animais. E o melhor? Apesar da potência e versatilidade, custa menos de 100 euros — um valor raro para quem procura desempenho profissional em casa.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

