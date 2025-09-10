Finalmente! Aspirador que deixa sofás, vidros e carpetes como novos está a menos de 100 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Manter uma casa impecável vai muito além das tarefas mais básicas. Quando se trata de estofos, tapetes ou superfícies que acumulam sujidade, é fundamental contar com um aparelho capaz de uma limpeza mais profunda. É aqui que um aspirador profissional faz toda a diferença. E se alguns modelos podem ultrapassar facilmente os mil euros, existem alternativas acessíveis. Este, em particular, está agora disponível por menos de 100 euros.

Potência e versatilidade num só equipamento

Com 1400 W de potência e uma sucção de 22 kPa, este modelo destaca-se pela eficiência em diferentes cenários: desde o pó mais fino até líquidos mais difíceis de remover. Para casas com animais, ou para quem deseja renovar sofás e carpetes, os acessórios incluídos são uma mais-valia.

Depósitos amplos e filtro HEPA

Outro ponto forte está na capacidade. O depósito de água limpa comporta 4 litros e o de água suja atinge 20 litros, reduzindo paragens durante a utilização. Já o filtro HEPA assegura que o ar regressa mais limpo, o que é especialmente vantajoso para quem sofre de alergias ou procura um ambiente mais fresco.

Mobilidade pensada para toda a casa

O design privilegia a praticidade. O raio de ação superior a 7 metros permite alcançar todos os cantos sem constantes trocas de tomada. Além disso, o pulverizador de pressão é particularmente eficaz em superfícies têxteis, facilitando a remoção de manchas persistentes.

Um verdadeiro 6 em 1

Mais do que um simples aspirador, este modelo da Cecotec é um equipamento multifunções: limpa pisos, vidros, estofos, aspira pó, líquidos e até pêlos de animais. E o melhor? Apesar da potência e versatilidade, custa menos de 100 euros — um valor raro para quem procura desempenho profissional em casa.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

