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“Nunca mais pegámos em vassouras e até de férias o levamos”: este micro-aspirador mudou a nossa vida doméstica

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“Nunca mais pegámos em vassouras e até de férias o levamos”: este micro-aspirador mudou a nossa vida doméstica - TVI
aspirador wirelume
aspirador wirelume

O que podemos esperar deste aspirador?

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Já brincam connosco por andarmos sempre com o nosso micro-aspirador atrás. Nas férias de verão até o levámos na mala. Isto porque o usamos em quase todas as tarefas do dia em nossa casa.

Começa logo de manhã na casa de banho: não saímos sem passar o micro-aspirador no chão e até no interior das gavetas, ficando sem cabelos. Nunca mais tivemos vassouras sujas nem o pesadelo de ir buscar o aspirador mais pesado.

Seguem-se os pequenos-almoços com o aspirador a fazer desparecer migalhas da mesa, da bancada da cozinha, do interior da gaveta dos talheres e do chão. Pelo meio, aproveitamos para passar o tubo mais estreito nas caixilharias das janelas e nos rodapés.

Com o acessório de escova, passamos ainda no sofá e nas cadeiras estofadas, sem esquecer a cabeceira da cama e as mesas pequenas ou os livros. No final, com o filtro trocado (demora um minuto) trazemo-lo connosco no carro, onde até pode ser carregado.

Aspiramos interior de malas, cestos, carteiras. Acabamos com pelos de animais, com cabelos, com areia da praia. Tudo isto com poder de sucção muito potente e menos de 700 gramas de peso.

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O que podemos esperar deste aspirador?

Este aspirador de mão da Wirelume é uma opção compacta e versátil para quem quer manter o carro e a casa limpos sem andar atrás de cabos. Com um motor sem escovas de 120 W, anuncia uma potência de sucção de 22.000 Pa, sendo indicado para aspirar desde pó e migalhas a pêlos de animais.

Sem fios e com apenas 690 gramas, foi pensado para ser fácil de transportar e utilizar em diferentes espaços. A bateria de 6000 mAh permite até 30 minutos de autonomia e o carregamento é feito através de USB-C, demorando entre três e quatro horas.

Outro dos pontos fortes é a variedade de acessórios incluídos. Há uma boquilha para zonas estreitas, uma escova para o chão, um acessório de escova especialmente útil para saídas de ar do carro e pêlos em tapetes, além de uma boquilha para soprar e remover sujidade. Assim, pode ser utilizado no automóvel, no sofá, no chão ou noutras superfícies da casa.

O aspirador conta ainda com filtro HEPA lavável e reutilizável, acompanhado por um filtro de substituição. O depósito e o filtro podem ser desmontados para facilitar a limpeza e a manutenção do equipamento.

Para tornar a utilização mais confortável, a Wirelume inclui tecnologia de redução de ruído, com um nível de funcionamento indicado abaixo dos 70 dB. O aparelho tem ainda dois níveis de potência, permitindo selecionar uma sucção mais forte quando é necessário lidar com sujidade mais difícil.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

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