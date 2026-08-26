Aspirar e esquecer: este Roborock esvazia-se sozinho e está quase a metade do preço

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Há tarefas domésticas que ninguém gosta particularmente de fazer. Esvaziar o depósito do aspirador é uma delas. O Roborock H60 Hub Pro tenta eliminar precisamente esse pequeno incómodo: depois da limpeza, basta colocá-lo na estação para que o pó e os resíduos sejam transferidos automaticamente.

Neste momento, o modelo está numa oferta flash da Amazon por 252,73 euros, quando o preço recomendado indicado na página é de 456,42 euros. São menos 203,69 euros, numa redução anunciada de 45%.

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A estação faz o trabalho menos agradável

O H60 Hub Pro é um aspirador vertical sem fios equipado com uma base de esvaziamento automático. O saco selado da estação tem 3 litros de capacidade e, segundo a Roborock, consegue recolher os resíduos em menos de 10 segundos.

A marca indica ainda que o saco pode durar até 100 dias antes de precisar de ser substituído. Não significa que todos os utilizadores consigam atingir esse período — a duração dependerá naturalmente da frequência de utilização e da quantidade de sujidade recolhida —, mas dá uma ideia daquilo que a estação pretende fazer: reduzir bastante a necessidade de esvaziar manualmente o aspirador.