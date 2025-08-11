Preço deste aspirador tipo Dyson caiu a pique e está agora a menos de 100€

Este artigo pode conter links afiliados*

Agora por apenas 99€ — metade do valor original de 199€ — este aspirador vertical da VACTechPro está a conquistar elogios de quem já o testou. Descrito como “espetacular” e comparado a modelos premium como os da Dyson, combina potência, design elegante e um conjunto completo de acessórios. Um utilizador garante: “Já experimentei vários, incluindo Dyson, e este não fica nada atrás”. Uma solução ideal para quem quer desempenho de topo sem gastar muito.

Potência constante para qualquer tipo de limpeza

Equipado com motor de 680W e forte poder de sucção, este aspirador remove facilmente até a sujidade mais difícil, mesmo em superfícies irregulares. Há quem diga que “agarra ao chão” quando está ligado, de tão potente que é. Graças ao cabo de 6 metros, mantém o desempenho sem interrupções, permitindo limpar divisões amplas ou escadas sem preocupação com bateria.

Conforto, praticidade e filtragem avançada

O design ergonómico, com alças duplas, facilita o uso e reduz o esforço durante as limpezas. O depósito de 800 ml esvazia-se com um simples botão e o sistema de filtragem em 5 etapas ajuda a melhorar a qualidade do ar — algo valioso para quem sofre de alergias ou tem animais em casa. Silencioso, leve e fácil de guardar, adapta-se bem a rotinas de limpeza frequentes.

Versatilidade para todos os cantos da casa

Com várias cabeças incluídas, o VACTechPro é eficaz tanto em pisos duros como em carpetes, além de alcançar cantos e zonas de difícil acesso, como debaixo dos móveis. Muitos compradores destacam que “tem tudo o que é preciso” e que funciona bem em casas de vários andares. Um cliente italiano resumiu: “Comprei com receio por ser barato, mas surpreendeu-me em tudo. Se continuar assim, volto a comprar igual.”

