"O mais potente que já tive": preço do aspirador rival da Dyson caiu quase 40%

Este artigo pode conter links afiliados*

Há avaliações que dizem tudo. "Superou completamente as minhas expectativas" — é o comentário de uma compradora na Amazon sobre o aspirador Venhidely AX900, um modelo que acumula uma classificação média de 4,9 estrelas. O que atrai os utilizadores é a combinação de características normalmente reservadas a equipamentos de gama alta — potência profissional, 70 minutos de bateria e design vertical que se mantém em pé sozinho — a um preço muito abaixo dos concorrentes premium. Atualmente disponível por 142 euros, com um desconto de 39%, o entusiasmo dos compradores justifica-se pela relação entre tecnologia avançada e custo acessível.

COMPRAR AQUI

Força de sucção que marca a diferença

A primeira impressão ao utilizar este aspirador prende-se com a capacidade de sucção. "A potência de sucção é excelente, mesmo em tapetes grossos e consegue recolher facilmente o pó e os pelos de animais de estimação", refere uma compradora. O equipamento oferece três modos de limpeza que podem ser ajustados conforme a necessidade, e a autonomia de 70 minutos permite cobrir aproximadamente 250 m² numa única sessão. "A bateria aguenta bem para limpar toda a casa, mesmo dedicando tempo aos cantos e por baixo dos móveis", confirma um utilizador.

Tecnologia intuitiva ao alcance da mão

O ecrã táctil LED é outro ponto a favor: apresenta o nível de carga restante, permite alterar o modo de limpeza com um simples toque e alerta quando há algo a obstruir o filtro. "O ecrã táctil é muito prático e o design leve faz com que seja cómodo de usar, incluindo em cantos difíceis", descreve um utilizador.

A filtragem HEPA torna-o particularmente adequado para quem sofre de alergias, enquanto a escova equipada com luzes LED e rotação de 180° facilita o acesso a zonas mais complicadas. "Este pequeno detalhe evita que os pelos fiquem presos como acontecia com o meu aspirador anterior", explica uma utilizadora.

Uma escolha certeira para lares com animais

Quem tem animais de estimação em casa destaca a eficácia do aparelho. "É leve, muito manejável e apanha tudo. Aspira pelos, migalhas, areia, cantos e tudo o que o gato consegue espalhar pela casa", partilha uma cliente. O depósito de pó esvazia-se sem dificuldade e o formato vertical permite que o aspirador fique de pé sem necessidade de apoio. "O que mais gostei é que se aguenta em pé sozinho... muito prático! Recomendo totalmente", refere um utilizador.

Desempenho profissional sem o preço premium

Por 142 euros, este aspirador reúne potência de nível profissional, autonomia de 70 minutos, ecrã táctil inteligente e filtro HEPA. Disponível na Amazon com 39% de desconto e envio gratuito, apresenta-se como uma alternativa viável para quem procura desempenho de topo sem ter de pagar os valores habituais dos modelos premium.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.