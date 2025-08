Um aspirador que limpa colchões, sofás e ainda roda 180 graus? Existe e todos adoram

Este artigo pode conter links afiliados*

Encontrar um aspirador que combine leveza, potência e facilidade de uso pode ser mais complicado do que se imagina. Muitos dos modelos mais potentes são pesados, difíceis de transportar e barulhentos. Já os que prometem ser leves nem sempre oferecem os resultados desejados. O VersLife S6PRO surge como uma exceção rara: é compacto, sem fios, fácil de manusear e suficientemente potente para dar resposta à limpeza diária, mesmo em casas com animais. Inclui ainda diversos acessórios, o que o torna bastante versátil. Com uma avaliação média de 4.4 estrelas e mais de mil unidades vendidas só no mês passado, está agora disponível por 79€.

A potência de sucção atinge os 30 kPa — um valor elevado, que permite aspirar desde pó fino a migalhas ou cabelos sem esforço. Para quem desconhece o termo, esta medida indica a força com que o aspirador atrai a sujidade. Neste caso, é um número que traduz na prática uma performance consistente e eficaz. Uma das avaliações destaca isso mesmo: “Desde o primeiro uso, nota-se a sua qualidade superior”, refere um utilizador satisfeito com a eficácia mesmo em limpezas mais exigentes.

Um dos pontos fortes do VersLife S6PRO é o sistema anti-emaranhamento incluído na escova principal. Este mecanismo foi concebido para impedir que cabelos ou fios fiquem enrolados na escova, algo especialmente relevante para quem tem animais em casa. O tempo perdido a retirar cabelos do aspirador reduz-se significativamente, e a limpeza torna-se mais rápida e prática. Como refere uma utilizadora: “Tenho muitos animais e a casa enche-se de pelos. O aspirador limpa tudo.”

Além da escova principal, o aspirador vem equipado com acessórios para colchões, superfícies duras e zonas de difícil acesso. A cabeça flexível gira até 180°, permitindo alcançar zonas por baixo de móveis ou prateleiras elevadas com facilidade. O aparelho é tão leve que pode ser utilizado com uma só mão.

Há relatos de utilizadores que mencionam uma autonomia superior aos 30 minutos anunciados, o que permite realizar uma limpeza completa sem necessidade de recarregar a meio.

Adquira o aspirador aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.