«É a Sara (Carreira) que os está a ajudar»: Fernanda Antunes fala sobre a importância da filha no futuro dos jovens

Dar continuidade aos sonhos da Sara, honrar a sua forma de vida generosa e fazer perdurar a sua memória são os desígnios e a razão de ser da Associação Sara Carreira. Com este objetivo, a associação tem vindo a desenvolver iniciativas que impactam diretamente a vida de jovens carenciados, promovendo oportunidades de formação e crescimento pessoal.

Recentemente, a Associação Sara Carreira deu início a mais um ano de atribuição de bolsas de estudo a estudantes que necessitam de apoio financeiro para prosseguir os seus estudos. Para assinalar este momento, durante dois dias, os bolseiros participaram num encontro realizado junto de um dos mais bonitos cenários do país: a Barragem da Aguieira. O evento teve como objetivo promover laços afetivos entre os jovens, criar boas memórias e reforçar o sentido de comunidade entre todos os participantes.

Ora veja este momento tão especial:

A grande novidade deste ano é que a Associação Sara Carreira acolhe 11 novos bolseiros neste ano letivo, aumentando assim o número de jovens beneficiados pelo projeto e reforçando o compromisso da associação em proporcionar oportunidades educativas e de desenvolvimento pessoal a quem mais precisa.

Com estas ações, a Associação Sara Carreira mantém vivo o legado de Sara Carreira, transformando a generosidade e os valores da artista em ações concretas que contribuem para um mundo melhor, reforçando a importância de apoiar os jovens e investir na educação como instrumento de transformação social.

Veja aqui a declaração de amor de Tony Carreira à sua filha Sara:

Veja também:

José Condessa e Luisinha Oliveira encantam fãs com gesto romântico - Novelas - TVI

Aos 51 anos, Fernanda Serrano exibe curvas de tirar o fôlego em biquíni - Novelas - TVI