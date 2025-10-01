Cristina Ferreira faz revelação estrondosa: «Mas não digam a ninguém. É segredo»

«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

Cristina Ferreira voltou a surpreender os seus seguidores com uma partilha carregada de entusiasmo e boa disposição. Esta quarta-feira, 1 de outubro, a apresentadora recorreu ao Instagram para anunciar uma novidade que deixa a TVI em festa.

«A @tvioficial ganhou o mês. Mas não digam a ninguém. É segredo 😉», escreveu Cristina, numa publicação que não tardou em gerar reações e comentários cheios de orgulho dos fãs e telespectadores: «Bom dia 👏👏👏👏👏 TVI sempre ♥️ com os melhores», «O sucesso pertence aos audazes. Parabéns 🤗 eu sei guardar muito bem um segredo, mas desta vez vou ser uma desbocada e espalhar essa notícia 😂 continuação de muito sucesso», «Parabéns».

A revelação confirma que a TVI venceu as audiências no mês de setembro, conquistando a liderança e consolidando a sua posição no panorama televisivo nacional.

Cristina Ferreira, que atualmente conduz o programa “Dois às 10” ao lado de Cláudio Ramos, é também a responsável pela apresentação do “Secret Story”, um dos formatos de maior sucesso e longevidade da televisão portuguesa.

Com esta vitória, a estação reforça a sua estratégia de proximidade com o público e mostra que a aposta em conteúdos diversificados e em nomes de referência continua a dar frutos.